Tras meses de espera, avanza a buen ritmo la renovación del Parque Saavedra de La Plata

La Municipalidad de La Plata avanza con la recuperación integral del Parque Saavedra, donde se desarrollan trabajos simultáneos en los sectores abierto y cerrado y en las calles que rodean el predio para ampliar las áreas verdes, mejorar la circulación peatonal y poner en valor su patrimonio.

Con un 7,5 % de la obra integral ya ejecutada, en el sector abierto se retiraron juegos y equipamiento urbano deteriorado, luminarias obsoletas y ejemplares arbóreos que se encontraban en mal estado.

Además, se trabaja en la reparación de los senderos utilizando adoquines recuperados que permanecían ocultos bajo el asfalto de calle 12 y en la renovación de los miradores al lago con adoquines recuperados y pavimento intertrabado.

En paralelo, la gestión del intendente Julio Alak comenzó la puesta en valor de la pérgola, el entoscado del eje central de calle 66 y el retiro de las rejas para su posterior restauración.

En el sector cerrado también se retiraron juegos, equipamiento y luminarias en mal estado y se realizaron tareas sobre ejemplares arbóreos. A su vez, comenzaron los trabajos de puesta en valor de la histórica Fuente de los Querubines y la restauración de esculturas.

Como parte de la intervención paisajística, especies que debieron ser extraídas de las ramblas exteriores fueron trasplantadas en el interior del parque.

Intervención en el perímetro

Por otra parte, los trabajos de ampliación del parque sobre las calles que lo rodean alcanzaron un avance del 40 por ciento. Las tareas contemplan el ensanche de las áreas destinadas al espacio público mediante intervenciones sobre las calzadas y las ramblas.

En calle 12 entre 64 y 68 ya se ejecutó el desmonte de la calzada, mientras que las mismas tareas comenzaron a replicarse sobre calle 14 entre 64 y 66 y calle 64 entre 13 y 14. Una vez finalizados los desmontes, se avanzará con los rellenos y la ejecución de las veredas.

Asimismo, ya se completó el fresado de todo el perímetro del parque como parte de la intervención vial prevista en el proyecto.

Actualmente permanecen cerradas al tránsito las manos linderas al parque de calle 12 entre 64 y 68, calle 14 entre 64 y 66 y calle 64 entre 13 y 14. Las manos externas continúan habilitadas para garantizar la circulación vehicular en la zona.

Próximas etapas

Durante septiembre y octubre está previsto avanzar con el hormigonado y la colocación de baldosas en el eje central de calle 66, el movimiento de suelo y el hormigonado de los nuevos patios de juegos y la restauración de rejas y paredones del sector cerrado.

También continuarán las reparaciones de los senderos de adoquines, se ejecutará el hormigonado de la vereda perimetral y se desarrollará la obra hidráulica correspondiente al nuevo perímetro del parque ampliado.

La planificación incluye además el retiro de semáforos obsoletos y su reposicionamiento, junto con la continuidad de la puesta en valor de la Fuente de los Querubines y de la restauración de las esculturas.

Cabe recordar que la intervención forma parte del Plan de Recuperación del Espacio Público de la Municipalidad y permitirá incorporar cerca de dos hectáreas de superficie verde, renovar sectores de uso público, mejorar la accesibilidad y revalorizar el patrimonio natural, histórico y urbano de uno de los parques más emblemáticos de La Plata.

