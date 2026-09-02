La UIA advirtió por los 90 mil empleos perdidos en la era Milei y pidió “respeto”

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó este miércoles su tradicional evento de conmemoración por el Día de la Industria. Fue un acto signado por una profunda crisis sectorial y la inexistente presencia del Gobierno de Javier Milei.

En lo que pareció un tiro por elevación para el Presidente de la Nación y el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de la entidad, Martín Rappallini, pidió “dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen”.

“Podemos tener diferencias, incluso debatir qué políticas necesita la Argentina, pero el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática”, puntualizó.

La ceremonia realizada en un laboratorio de Los Polvorines, contó con la presencia de más de 200 dirigentes de todos los sectores industriales y por parte de la administración libertaria no hubo funcionarios de primera línea, siendo el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, el único representante.

Durante su mensaje, Rappallini instó a “construir un puente” para atravesar la transición económica “de la estabilización hacia el crecimiento”, al tiempo que expuso que “la economía no puede medirse solamente por la inflación”.

Acto seguido, habló de la importancia de “reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de la energía a precios competitivos en todo el territorio nacional, facilitar la baja de la morosidad, generar la infraestructura necesaria para exportar y consolidar la modernización laboral”.

La UIA precisó que, en materia de actividad, la industria está 10 % por debajo de los niveles de 2022, con sectores que oscilan entre 25 y 30 puntos de caída. Además, desde agosto de 2023, se destruyeron 90 mil puestos de trabajo asalariados registrados en el sector fabril.

“Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100 % de la economía argentina a competir con el mundo”, alertó el presidente de la entidad fabril.

“Ponemos a competir principalmente al 25 % que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse. Dentro de ese sector está gran parte de nuestra industria. Por eso la competitividad internacional es la condición concreta bajo la cual producimos”, completó.

