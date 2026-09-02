Fin de semana a pura música en La Plata: Sofía Mora y Jauría + Lucho al Attaque

El viernes 4 de septiembre, Sofía Mora se presentará en Teatro Ópera La Plata con “Limbo tour”, una gira que recorre las canciones más importantes de su carrera en un show que refleja un momento de transición.

Limbo funciona como un punto de conexión entre distintas etapas, reuniendo en un mismo escenario las canciones, estéticas y emociones que definieron cada una de ellas.

No pertenece al mundo idealizado ni al mundo real, es una pausa, un momento de transición, un espacio de detención antes de la próxima etapa artística.

Al día siguiente, la banda de Ciro Pertusi, Jauría, y Luciano Scaglione con su proyecto Lucho al Attaque, se unen para llevar su show también al Ópera.

La promesa es de una noche especial repleta de clásicos y amigos, con el espíritu de Attaque 77 muy presente.





Para ambas fechas, las ntradas están a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).