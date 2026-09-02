“Los conozco a todos”, el nuevo ciclo del periodista Félix Álvarez

El periodista Félix Álvarez, de dilatada trayectoria en el ámbito parlamentario y gubernamental, presentó “Los conozco a todos”, ciclo que ya se emite en la plataforma Diucko Digital.

Durante el estreno oficial, el comunicador recibió a distintos invitados y mantuvo también entrevistas con el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y con el encuestador Federico González.

“Fue bárbaro. Buenos invitados. El lugar es espectacular”, expresó el periodista al realizar un balance de la primera emisión, y destacó especialmente el acompañamiento recibido tanto en Diucko Digital como en Somos.

Álvarez remarcó que conocer a los protagonistas desde hace años le permite mantener un vínculo directo con ellos y sostuvo que las diferencias de pensamiento no deberían convertirse necesariamente en un obstáculo para conversar. “No es necesario pelearse, aunque pensemos diferente”, esgrimió y ponderó que “lo importante es poder conversar”.

El estreno del nuevo ciclo también permitió recordar la extensa trayectoria profesional de Álvarez, quien se encuentra acreditado como periodista en el Congreso de la Nación desde 1983.

Con más de cuatro décadas de recorrido en el ámbito parlamentario y político, el periodista construyó a lo largo de los años vínculos con dirigentes de distintas procedencias y generaciones.

Esa experiencia constituye uno de los principales activos de la nueva propuesta: la posibilidad de sentar frente a los micrófonos a protagonistas que Álvarez conoce desde hace años y abordar conversaciones desde una mirada construida a partir del contacto directo con ellos.

Vale destacar que este lanzamiento se da en el marco de la expansión de Diucko Digital, plataforma que incorpora al periodista a su programación con una propuesta centrada en la conversación y las entrevistas.

“Los conozco a todos” tendrá su emisión principal todos los miércoles de 10 a 12 por Diucko Digital y YouTube. A su vez, el programa podrá verse por Somos los jueves de 15 a 17, con una repetición los sábados de 6 a 8 de la mañana.

En un escenario atravesado por la polarización, las discusiones permanentes y las dificultades para establecer canales de diálogo, el nuevo ciclo busca recuperar el valor de la conversación y el conocimiento personal de los protagonistas.