“Pity” Álvarez sufrió un pico de presión y suspendieron el juicio en su contra

Un nuevo contratiempo de salud volvió a paralizar este miércoles 2 de septiembre el juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados sufrió una severa descompensación en plena sede judicial durante la quinta jornada del proceso que se le sigue por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018.

El episodio ocurrió en horas de la mañana, mientras prestaba testimonio la médica encargada de realizar la autopsia a la víctima. El imputado solicitó permiso para dirigirse al sanitario y, tras varios minutos sin regresar, sus abogados defensores advirtieron al tribunal que el músico se encontraba descompensado en el hall del edificio manifestando que le faltaba "el aire".

#Tensión 🎸🚑 Pity Álvarez sufrió un pico de presión y debieron suspender el juicio en su contra



Cristian “Pity” Álvarez se descompensó este miércoles en plena audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados manifestó… pic.twitter.com/rKzPTZs0Tz — ANDigital (@ANDigitalOK) September 2, 2026

Ante la situación, las autoridades convocaron de urgencia al SAME. Los médicos que lo asistieron en el lugar constataron que el cantante atravesaba un pico de presión arterial y glucosa elevada, por lo que dispusieron su traslado en ambulancia hacia el Hospital Fernández para realizarle controles y estudios de laboratorio exhaustivos.

Estrategia de la defensa y la postura de la Justicia

Este incidente reavivó el debate sobre el estado de salud del artista y su capacidad para afrontar el debate penal:

Los reclamos de la defensa: Los abogados particulares del músico, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro , venían solicitando la nulidad del proceso y la realización de estudios cognitivos complejos, argumentando un "deterioro severo" producto del consumo crónico de sustancias. En jornadas previas, Álvarez ya había mostrado episodios reiterados de somnolencia profunda en la sala.

La resolución del Tribunal: Basándose en peritajes del Cuerpo Médico Forense que señalaron que el acusado posee la "reserva cognitiva suficiente" para defenderse, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 había rechazado suspender el juzgamiento por el crimen acontecido en Villa Lugano.

Cuarto intermedio y los pasos a seguir

A raíz de la emergencia médica, el tribunal dispuso la suspensión de la jornada y declaró un cuarto intermedio. Las audiencias se reanudarán el próximo lunes 7 de septiembre a las 10:30 horas.

Durante la sesión del miércoles, únicamente dos peritos en criminalística lograron completar su testimonio de un total de seis previstos. Al retomar el debate, la prioridad de los jueces será concluir la declaración interumpida de la médica forense. Asimismo, los informes toxicológicos y los resultados clínicos obtenidos durante la internación de Álvarez en el Hospital Fernández serán incorporados formalmente al expediente.