Espectáculos | 2 sep 2026
Teatro
Raquel Ameri y Maruja Bustamante llevan a escena el lado menos idealizado de ser madre
“Mala madre” se presentará desde el 4 de septiembre, los viernes a las 22.30 horas en el Nün de Villa Crespo. La dirección es de Paola Luttini. Una pieza documental sobre maternidad, duelo y deseo.
El 4 de septiembre llega al Nün Teatro Bar la obra Mala madre, protagonizada por Raquel Ameri. Las funciones serán los viernes a las 22.30 horas, siempre en el tablado de Juan Ramírez de Velasco 419 y con entradas a la venta vía Alternativa.
La pieza, que cuenta con la dramaturgia de la propia Ameri junto a Maruja Bustamente y dirección de Paola Luttini, es el relato de una madre que atravesada por la muerte temprana de su hermano, revisa su historia personal para poner en crisis los mandatos, culpas y contradicciones que rodean a la maternidad.
A partir de su historia personal y de material audiovisual registrado durante años, la pieza indaga en las zonas menos idealizadas de maternar.
Entre el amor, la culpa, el cansancio y la necesidad de seguir siendo una misma, la obra abre una conversación íntima y colectiva.
Así, protagonizada por la multipremiada actriz Raquel Ameri y con dirección de Paola Luttini se estrena el viernes 4 de septiembre en Nün Teatro Bar. Una obra documental sobre maternidad, duelo y deseo.