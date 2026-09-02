Raquel Ameri y Maruja Bustamante llevan a escena el lado menos idealizado de ser madre

El 4 de septiembre llega al Nün Teatro Bar la obra Mala madre, protagonizada por Raquel Ameri. Las funciones serán los viernes a las 22.30 horas, siempre en el tablado de Juan Ramírez de Velasco 419 y con entradas a la venta vía Alternativa.

La pieza, que cuenta con la dramaturgia de la propia Ameri junto a Maruja Bustamente y dirección de Paola Luttini, es el relato de una madre que atravesada por la muerte temprana de su hermano, revisa su historia personal para poner en crisis los mandatos, culpas y contradicciones que rodean a la maternidad.

A partir de su historia personal y de material audiovisual registrado durante años, la pieza indaga en las zonas menos idealizadas de maternar.

Entre el amor, la culpa, el cansancio y la necesidad de seguir siendo una misma, la obra abre una conversación íntima y colectiva.

Así, protagonizada por la multipremiada actriz Raquel Ameri y con dirección de Paola Luttini se estrena el viernes 4 de septiembre en Nün Teatro Bar. Una obra documental sobre maternidad, duelo y deseo.

