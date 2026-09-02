“Renuncio”: Leila Gianni pegó el portazo en La Libertad Avanza con duras acusaciones a Pareja

En un nuevo y duro capítulo de la interna oficialista en la provincia de Buenos Aires, la concejal de La Matanza y exfuncionaria nacional, Leila Gianni, anunció oficialmente su salida definitiva de La Libertad Avanza (LLA). Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales, acompañado por fuertes denuncias dirigidas hacia el diputado nacional y armador bonaerense del espacio, Sebastián Pareja.

Con un tono frontal y apuntando directamente a la conducción del partido en el distrito más poblado del conurbano, Gianni cuestionó el rumbo de la dirigencia local:

"¿Qué pasa, Sebastián Pareja? ¿Me metí donde no debía? Qué triste. Qué decepción ver que algunos de LLA en La Matanza están más preocupados por el poder, el negocio y el curro que por los vecinos", lanzó la concejal en su descargo.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

"Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza"

En su comunicado, la edil ratificó que continuará en su banca representando a los bonaerenses pero desde fuera de la estructura del partido violeta. "Yo me debo a la gente. A estar cerca, escuchar y defenderlos. Voy a visibilizar y exponer cada injusticia y cada curro que encuentre. Caiga quien caiga", advirtió.

Asimismo, marcó una grieta ideológica respecto al rumbo general de la gestión y la atención de las demandas sociales:

Ruptura con la conducción: "Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar" .

Crítica al proyecto: "Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza. No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo".

Con este portazo, la fractura libertaria en territorio bonaerense suma un golpe de alto impacto en el principal bastión electoral de la provincia, dejando expuestas serias diferencias en el armado territorial conducido por Pareja.