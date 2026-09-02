Kicillof contra Milei: “Aplican un plan sistemático de desindustrialización”

En el marco del Día de la Industria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un multitudinario encuentro con cámaras empresariales, representantes sindicales e intendentes en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón. Bajo la consigna "Con producción y trabajo, hay otro camino", el mandatario provincial lanzó durísimas críticas al rumbo económico del Gobierno nacional conducido por Javier Milei.

Durante su discurso, el Jefe del Ejecutivo bonaerense advirtió que la recesión actual no responde a un fenómeno casual ni a una mala racha, sino a un plan deliberado ejecutado desde la Casa Rosada:

"Lo que estamos presenciando en la Argentina no es producto del azar ni de una mala coyuntura: hay una decisión política del Gobierno nacional de aplicar un plan sistemático de desindustrialización. Es una política criminal que apunta contra nuestra historia, nuestra soberanía y el futuro del país", sentenció Kicillof.

Números alarmantes en la Provincia: pymes cerradas y pérdida masiva de empleos

#Industricidio 🏭📉 Fuerte advertencia de la UIA: 90 mil empleos industriales perdidos y un pedido de “respeto”



En el Día de la Industria, la Unión Industrial Argentina (UIA) trazó un duro diagnóstico sobre la situación del sector. Su presidente, Martín Rappallini, alertó por la… pic.twitter.com/cjh4mLypM7 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 2, 2026

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, le puso cifras a la crisis del sector durante la jornada y cargó directamente contra el impacto del modelo económico de La Libertad Avanza:

Cierre masivo de pymes: Se registró la persiana baja de 1.597 empresas bonaerenses desde el inicio de la gestión nacional.

Destrucción de puestos de trabajo: Se contabilizó la pérdida de más de 46.000 empleos directos en la industria provincial.

Caída del consumo e importaciones: La vicegobernadora Verónica Magario denunció una "combinación letal"entre los altos costos de producción, la apertura indiscriminada de importaciones y el desplome del mercado interno.

En ese sentido, Kicillof remarcó que el programa nacional avanza a contramano de lo que ocurre en el escenario internacional: "Todos los países hacen política industrial por razones productivas, estratégicas y de soberanía. Quieren construir un país primarizado, sin trabajo y sin derechos: todos, salvo Milei, han entendido que la industria es la base del desarrollo".

El respaldo del entramado productivo y la promesa de revertir el modelo

Del encuentro participaron los titulares de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Cámara del Juguete, la Fundación ProTejer y la Confederación General Empresaria (CGERA), junto al intendente de Morón, Lucas Ghi, y los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Walter Correa (Trabajo) y Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario).

Sobre el cierre de su alocución, el Gobernador dejó un mensaje de aliento hacia los sectores productivos y la militancia empresarial: "Esta situación se puede revertir. Va a llevar tiempo y esfuerzo, pero el camino requiere políticas inteligentes y soberanas que reindustrialicen la Argentina: nuestras políticas no se pueden definir por ideologías, sino pensando siempre en favor del pueblo argentino", concluyó.