Julio Alak abogó por “un nuevo pacto fiscal” para Argentina

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó del Congreso Federal de Ciudades Inteligentes “Urban Cities”, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal para la Argentina que permita una distribución más equitativa de los recursos entre todas las provincias.

“Hoy durante el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes (Urban Cities), realizado en Buenos Aires, sostuve que nuestro país necesita un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución justa y equitativa de la coparticipación federal, dando respuestas a las necesidades de cada provincia y municipio”, expresó el mandatario platense.

Alak formó parte del panel “Federalismo desde los gobiernos locales: desafíos comunes y soluciones concretas”, junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y los intendentes de Vicente López, Soledad Martínez; Córdoba, Daniel Passerini; San Juan, Susana Laciar; y San Salvador de Jujuy, Raúl ‘Chuli’ Jorge.

“La provincia de Buenos Aires sufre una discriminación sistemática por parte del Gobierno nacional ya que aporta el 40 % de los recursos nacionales y recibe apenas el 8 %”, ratificó el jefe comunal platense.

Durante su exposición, sostuvo que resulta necesario revisar el actual esquema de distribución de los recursos nacionales y reclamó un federalismo que contemple las necesidades y responsabilidades que afrontan los gobiernos provinciales y municipales.

Vale mencionar que el encuentro fue organizado por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y participaron 300 intendentes de todo el país.