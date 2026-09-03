Llega a Cañuelas la Semana Angus de Primavera: la gran cita de la genética y los negocios ganaderos

Del 21 al 25 de septiembre, el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas será escenario de uno de los encuentros más importantes de la ganadería argentina, con más de 300 reproductores inscriptos de más de 50 expositores ganaderos. En una nueva edición organizada con la fuerza de Expoagro, la banca pública bonaerense da un paso histórico al incorporarse como naming del evento.

A pocas semanas del inicio de uno de los encuentros más importantes del calendario de la ganadería argentina, este miércoles se presentó la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, con la fuerza de Expoagro.

El lanzamiento se realizó en el edificio histórico de Banco y reunió a representantes de la banca pública, la Asociación Argentina de Angus, Exponenciar, el Gobierno bonaerense y medios de prensa.

La nueva edición se desarrollará del 21 al 25 de septiembre de 2026, en el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas, ubicado en el kilómetro 87 de la Ruta Provincial 6. Durante cinco jornadas, el predio volverá a concentrar a los principales protagonistas de la cadena ganadera y será escenario de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus.

La agenda pondrá el foco en la genética, la producción, los remates por TV y streaming, los negocios y el intercambio entre productores y empresas.

Una alianza que potencia los negocios

La conferencia estuvo encabezada por Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia; Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar; Carla Seain, subsecretaria de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Provincia de Buenos Aires y Amadeo Derito, titular de la Asociación Argentina de Angus.

Uno de los principales anuncios de la presentación fue el debut de Banco Provincia como naming del evento. Si bien, la banca pública bonaerense había acompañado ediciones anteriores como expositor, este año dió un paso más.

En este sentido, Juan Cuattromo, presidente del Banco, destacó el compromiso de la institución con el desarrollo productivo bonaerense y ratificó la importancia de acompañar de manera permanente al sector agropecuario con herramientas de crédito accesibles y financiamiento orientado al crecimiento ganadero.