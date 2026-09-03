Buscan a un estudiante de Arquitectura en La Plata: el misterioso mensaje que le dejó a su familia

Por estas horas se intensifica la búsqueda de Mariano Martínez, un joven de 21 años estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata. Este lunes 31 de agosto salió de su casa para entregar un trabajo en la Facultad, luego pasó por la localidad ribereña de Punta Lara, regresó a la capital bonaerense y tomó un tren hacia Constitución.

Según se supo, el muchacho oriundo de Berazategui había pasado gran parte del fin de semana preparando la entrega académica. El lunes salió alrededor de las 8 horas con un bolso en el que llevaba las láminas y a las 9 llegó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sita en 47 y 117. Allí manifestó que se sentía descompuesto, le dejó el trabajo a un compañero y se retiró.

Ya en horas del mediodía, la familia de Mariano intentó comunicarse con él pero no hubo respuesta. El seguimiento de la tarjeta SUBE y distintas cámaras permitieron establecer que estuvo en Punta Lara, luego tomó un colectivo de la línea 275 y regresó a La Plata.

Siempre de acuerdo al registro del boleto electrónico, a las 16.17 del lunes subió a un tren de la Línea Roca con destino a Constitución, donde las cámaras constataron su presencia. De todos modos, a partir de allí, se le perdió el rastro.

La familia dio cuenta que Mariano tuvo una conversación con su hermano, de 19 años. A las 14.35 del lunes le envió la contraseña de su computadora: “Luquita, tomá, acá te mando la clave”. La madre de los jóvenes, expresó apesadumbrada: “Yo lo vi como una despedida, pero no sé qué pensar”.

“No falta un sábado de mi casa, no falta un domingo, no pasa una noche fuera de mi casa”, sumó la mujer.

Características físicas

Mariano tiene pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Al momento de desaparecer llevaba la misma campera con la que fue registrado por las cámaras durante su recorrido. Ante cualquier dato que permita localizarlo, se solicita comunicarse inmediatamente con el 911.

Mientras tanto, la investigación intenta determinar qué ocurrió después de que el joven llegara a Constitución. La familia espera que las cámaras de seguridad y otros registros permitan reconstruir sus movimientos posteriores.