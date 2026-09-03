Pactaron la venta de 13 celulares en Lanús, los engañaron y les robaron todo: así fue el despojo

A punta de pistola, dos jóvenes fueron violentamente asaltados por un par de delincuentes. El episodio ocurrió en una estación de servicio de Lanús, hacia donde se llegaron todos por una presunta venta de celulares pactada con anterioridad.

“Nos hicieron una compra mayorista de 10 celulares Samsung A16 y tres iPhones. Primero nos dijeron que fuéramos a una dirección, pero pactamos que el lugar sería la estación de servicio”, narró una de las víctimas.

Luego precisó: “Cuando estábamos ahí, nos volvieron a preguntar si nos podíamos acercar a tal ubicación y le volvimos a decir que no”.

En contados minutos, los maleantes llegaron a la estación de servicio, ubicada en San Martín y Emilio Castro y mientras uno de ellos se quedó en la puerta como campana, el otro los apuntaba con un arma para robarles los dispositivos.

Vale destacar que toda la secuencia del asalto quedó registrada a través de los anteojos inteligentes que usaba una de las víctimas. En tanto, se supo que -merced a las cámaras del comercio- los delincuentes llegaron en un vehículo rojo que dejaron estacionado en la zona de carga de combustible.

#Policiales 🚨📱 Emboscada en Lanús: pactaron vender 13 celulares y terminaron encañonados



Dos jóvenes fueron víctimas de un violento asalto en una estación de servicio de Lanús, donde habían acordado concretar una venta mayorista de teléfonos. Los supuestos compradores… pic.twitter.com/5eKfTj9Ldj — ANDigital (@ANDigitalOK) September 3, 2026

Resignación

“Nos citaron acá y como cualquier laburante que está en esto, la compra y venta, que está muy de moda hoy en día, accede a una estación de servicio porque piensa que es un lugar seguro, donde hay cámaras de seguridad, donde hay personas todo el tiempo”, narró la otra víctima.

Luego expuso que “nosotros tratamos de concretar una venta y laburar así, queremos todos laburar, es la verdad”.

“Suerte que no pasó nada porque se ve en el video que me apuntan a la cabeza a mí, le apuntan a la cabeza a él. Cualquier equivocación y no estamos grabando nada”, cerró.

