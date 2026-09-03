De Loredo, radical con peluca y a caballito de Luis Juez: “Ganarle al peronismo en Córdoba”

El exdiputado nacional de la UCR afín a La Libertad Avanza, Rodrigo De Loredo, ratificó su intención de ir por la Gobernación de Córdoba y anticipó su idea de aliarse a toda la oposición provincial, ya que “en buena hora hay un hastío muy grande a la hegemonía justicialista”.

“Van a ser tres décadas; hay un desgaste muy grande de un proceso que fue acumulando muchos problemas y verdaderamente hay como una sensación de hastío. En una provincia que, al no tener en su diseño electoral ballotage ni tener primarias abiertas, la división del arco opositor siempre fue una variante con la cual el peronismo trabajó”, contextualizó en declaraciones a Perfil Radio.

En este sentido, el referente de los radicales con peluca consignó que “los opositores no tuvimos la habilidad de sortearlo y se mantuvieron en el poder. Pero una primera definición para abrir la discusión es que observo a casi más de un 70 % de la población de Córdoba que está pidiendo un cambio”.

“El punto en cuestión en Córdoba es tratar de que estemos juntas todas las expresiones opositoras al oficialismo, al peronismo gobernante. En ese sentido está el Frente Cívico en la figura de Luis Juez; está La Libertad Avanza, que tiene una expresión política taquillera en Córdoba y todavía candidatos no conocidos; y, bueno, está mi figura, que es conocida, que hoy por hoy nos permite decirlo —lo digo con humildad y salvando que comprendan las generalidades de la ley— que encabezamos encuestas, tenemos poder territorial y tenemos equipos armados”, se jactó el exlegislador.

“Estoy tratando de que estemos unidos. No es una tarea fácil. La vez pasada di un paso al costado para que Luis Juez sea el candidato; estuvimos cerca de ganar. Di un paso al costado porque entendía esto: cada vez que vamos divididos, el peronismo tiene una chance. Es una cuestión de ordenar prioridades”, resaltó.

Y sentenció: “Le ofrezco a La Libertad Avanza y a Luis Juez un mecanismo de encuestas. Si no va la primaria, contratemos a las consultoras más serias y veamos quién está en mejores condiciones de competitividad”.