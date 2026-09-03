Milei aseguró que Argentina lidera “un cambio de época” en América del Sur

El presidente de la Nación, Javier Milei, convocó a “unir fuerzas” y a profundizar los lazos de amistad entre los países que defienden “las ideas de la libertad” al advertir que “nos enfrentamos a un adversario global”. Así se pronunció este jueves durante la apertura del V Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en Santiago de Chile.

En ese marco destacó los resultados alcanzados por la Argentina como una demostración de que, “cuando se sostiene el rumbo de la prudencia económica con convicciones firmes, la libertad prolifera, la economía crece y la inseguridad cae”.

“Si ellos tuvieron su Internacional Socialista, la derecha también se tiene que organizar”, afirmó el mandatario argentino ante líderes, funcionarios y representantes de entidades y partidos de Iberoamérica que defienden la libertad, la democracia y el Estado de derecho. También estuvieron presentes en el evento la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller, Pablo Quirno.

Discurso del Presidente Javier Milei en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en Santiago de Chile. pic.twitter.com/FSCjS2e1lP — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 3, 2026

En igual tenor, el líder libertario sostuvo que “hoy estamos siendo testigos de un cambio que empezó en Argentina y que, poco a poco, fue extendiéndose por todo el continente”, y mencionó los casos de Perú, Colombia y Ecuador como ejemplos de los “vientos de cambio” que atraviesan la región. En ese sentido ponderó que “hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a Occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista”.

“Gracias a este cambio de mentalidad, en la Argentina estamos viendo resultados que han ayudado a expandir las ideas de la libertad como nunca antes. Si hace tres años el país era una advertencia del abismo al que lleva el socialismo, hoy se está convirtiendo en la prueba de que con convicción y prudencia económica se genera más libertad, crecimiento económico y menos inseguridad”, sopesó.

De todas maneras, el jefe de Estado advirtió que “la izquierda a nivel regional está organizada desde hace décadas y, en su peor momento, siguen buscando la manera de volver”, y cuestionó las estrategias que utilizan para “desestabilizar, generar pánico e infundir terror en la población”.

En ese marco afirmó que “nuestro programa económico está tan bien diseñado que soportó todos sus embates”, aunque señaló que ese escenario “le costó a la Argentina meses de desaceleración de crecimiento y un repunte de la inflación que nuevamente estamos aniquilando”. Por ese motivo instó a “dejar de lado nuestras diferencias y concentrarnos en lo que nos une”.

“No podemos descuidarnos un segundo ni ceder un milímetro porque mienten, tergiversan y tienen los medios comprados para ejercer terrorismo psicológico sobre la población. Pero somos quienes ponemos la libertad del ser humano en el centro de nuestro modelo y los que entendemos que comerciar es hacer uso de esas libertades y es lo que nos trae prosperidad”, concluyó.

Bajo el lema “Una nueva era para Iberoamérica”, el evento congrega a dirigentes y funcionarios de la región, entre ellos el presidente de Chile, José Antonio Kast; la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers; el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el diputado y director de la Oficina Económica de VOX, José María Figaredo; el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro; y la asambleísta nacional por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) de Ecuador, Diana Jácome. La bienvenida estuvo a cargo del secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

El Foro Madrid es una alianza internacional que apunta a reforzar la coordinación a ambos lados del Atlántico alrededor de cuatro ejes: democracia y libertad; economía y prosperidad; seguridad y Estado de derecho; y defensa de los valores de Occidente.