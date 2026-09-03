A 50 años de la Noche de los Lápices: Emilce Moler y Tamara Tenenbaum conversan sobre memoria y presente

A medio siglo de uno de los episodios emblemáticos del terrorismo de Estado en la Argentina, Marea realizará un homenaje por los 50 años de la Noche de los Lápices. Emilce Moler, sobreviviente y autora de La larga Noche de los Lápices. Relatos de una sobreviviente, conversará con la escritora Tamara Tenenbaum. La cita es el martes 8 de septiembre, a las 18 horas, en la librería El Fondo, Costa Rica 4568.

En septiembre de 1976, durante los primeros meses de la última dictadura cívico-militar, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fue secuestrado por fuerzas represivas. Emilce Moler tenía diecisiete años cuando, en la madrugada del 17 de septiembre, hombres armados pertenecientes al Ejército irrumpieron en la casa de sus padres y se la llevaron.

Permaneció detenida-desaparecida durante seis meses, luego fue trasladada a la cárcel de Villa Devoto y finalmente quedó bajo libertad vigilada hasta los veinte años. Su historia quedó ligada a la de aquellos jóvenes, varios de ellos aún desaparecidos, y a un episodio que se convirtió en símbolo de la represión ejercida contra la militancia juvenil.

En La larga Noche de los Lápices reconstruye no sólo el secuestro y la violencia, sino también las pasiones políticas de aquellos años, los vínculos, los miedos, las contradicciones y las huellas que el terrorismo de Estado dejó en quienes sobrevivieron. El libro busca recuperar los matices de una historia muchas veces reducida a versiones esquemáticas y devolverles a aquellos adolescentes su condición de sujetos políticos, con ideales, elecciones y proyectos.

Matemática, docente, investigadora y doctora en Bioingeniería, Moler desarrolló después de recuperar la libertad una destacada trayectoria académica y un sostenido compromiso con los derechos humanos. Declaró ante la Justicia, colaboró en la denuncia de represores y dedicó buena parte de su actividad pública a transmitir aquella experiencia, especialmente a las nuevas generaciones.

A 50 años de aquellos secuestros, el aniversario abre nuevas preguntas: cómo contar la Noche de los Lápices medio siglo después, cómo evitar que la memoria quede congelada en una efeméride y qué puede decirles aquella experiencia a las generaciones nacidas en democracia. El diálogo entre Emilce Moler y Tamara Tenenbaum propone tender precisamente ese puente entre generaciones y volver sobre el pasado desde las preguntas del presente.