“Estoy para jugar ese partido”: Diego Santilli confirmó sus planes para la Provincia en 2027

n medio de las intensas negociaciones que encabeza con los gobernadores para impulsar la eliminación de las primarias abiertas (PASO) en el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó abiertamente sus intenciones de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027.

Durante una entrevista en el ciclo Cara a Cara del diario Clarín, el funcionario nacional despejó las dudas sobre su futuro político y fijó su objetivo en el principal distrito electoral del país con una definición directa:

"Quiero ser gobernador de la Provincia, estoy para jugar ese partido", sentenció el jefe de ministros.

Alianza con la UCR y la reelección de Javier Milei en la mira

Con sus declaraciones, Santilli echó por tierra las versiones mediáticas que lo ubicaban como un eventual aspirante a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En su lugar, el ministro coordinador optó por hacer valer el peso territorial tras haber sido la figura principal de la nómina de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025, donde el espacio oficialista se impuso frente al peronismo bonaerense.

#Elecciones2027 🗳️🏛️ Santilli confirmó que quiere gobernar la Provincia: “Estoy para jugar ese partido”



El jefe de Gabinete, Diego Santilli, despejó las dudas sobre su futuro político y confirmó abiertamente que buscará competir por la Gobernación bonaerense en 2027. Además,… pic.twitter.com/ePwDy52LW1 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 3, 2026

Durante el reportaje, el exdiputado repasó los ejes estratégicos de su proyección en el conurbano y el interior provincial:

Armado tripartito: Destacó que se avanza en la estructuración de un trabajo articulado en el territorio bonaerense entre el PRO , La Libertad Avanza y sectores del radicalismo .

Prioridad en el proyecto nacional: Descartó cualquier aspiración presidencial propia y remarcó que su foco absoluto está en trabajar para la reelección de Javier Milei .

Rol en el Gabinete: Como brazo negociador de la Casa Rosada, lidera los acuerdos parlamentarios con las provincias para reunir los votos necesarios en el Parlamento que eliminen el esquema de las PASO de cara al 2027.

"Me apasiona la Provincia", remarcó Santilli, posicionándose de forma temprana como la carta central del oficialismo nacional para disputar el sillón de Dardo Rocha en La Plata.