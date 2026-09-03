La conmovedora frase de Tini Stoessel en México tras el millonario escándalo con su padre

En el marco de su gira mundial FUTTTURA, Tini Stoessel reapareció en los escenarios de Guadalajara, México, donde ofreció un emotivo espectáculo marcado por el respaldo incondicional de sus seguidores. En medio de gritos que coreaban "¡No estás sola!", la artista aprovechó el micrófono para referirse, por primera vez de forma directa, al duro momento personal que atraviesa tras romper lazos laborales con su padre, Alejandro Stoessel.

"Quiero que sepan que no me voy a ir, me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, más feliz que nunca", expresó la cantante sobre el escenario, provocando la ovación del auditorio.

En su descargo, la intérprete también envió un llamativo mensaje al seleccionar cuidadosamente a quienes la sostienen en este proceso, excluyendo de forma notable a sus padres: "Estoy con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo".

#GiraInternacional 🎤💔 Tini rompió el silencio en México tras el millonario escándalo con su padre



En plena gira mundial FUTTTURA, Tini Stoessel protagonizó un emotivo momento durante su show en Guadalajara. En medio del conflicto familiar y patrimonial que atraviesa con su… pic.twitter.com/PqZXS9ENqh — ANDigital (@ANDigitalOK) September 3, 2026

Una auditoría de 70 millones de dólares y el trasfondo de la ruptura

El conflicto familiar y patrimonial estalló luego de que la artista decidiera realizar una investigación contable sobre sus 15 años de trayectoria. La chispa que inició el proceso fue la solicitud de un contrato prenupcial por parte del futbolista Rodrigo de Paul, momento en que Tini descubrió que no figuraba como titular de sus propiedades ni de las empresas que gestionaban su imagen y merchandising, como la firma QTV.

Los datos arrojados por los peritajes financieros exponen cifras alarmantes:

Monto bajo revisión: La auditoría fiscal calcula inconsistencias e ingresos no registrados a nombre de la artista por 70 millones de dólares .

El contraste en los tours: De los 43 millones de dólares recaudados en su gira anterior, la cantante habría percibido únicamente un pago directo de 300.000 dólares , quedando el remanente bajo control de las sociedades familiares.

El detonante cotidiano:Trascendió que el alerta definitivo ocurrió en Europa, cuando a la artista le rechazaron una tarjeta de crédito por falta de fondos al intentar realizar una compra de 2.000 euros.

Tras este episodio, Tini logró acceder por primera vez a una cuenta bancaria propia en junio de 2026. Ahora, mientras sus padres niegan cualquier tipo de administración fraudulenta y denuncian acoso mediático, la artista continúa enfocada en sus presentaciones en México y El Salvador.

La sombra del casamiento con De Paul: el punto de inflexión en la pareja

El trasfondo sentimental con Rodrigo de Paul resultó determinante para destapar el conflicto patrimonial. Con planes de boda cada vez más firmes y la intención de dar el sí ante el altar, la pareja decidió ordenar sus asuntos legales de cara al compromiso. Fue en ese marco de preparación para el matrimonio cuando el futbolista sugirió la firma de un acuerdo prenupcial para blindar los bienes de ambos. Al momento de confeccionar la lista de activos a su nombre para el contrato, Tini sufrió el primer impacto al constatar la ausencia total de propiedades y sociedades a su titularidad, acelerando la crisis familiar e impulsando a la artista a ir a fondo con los contadores.