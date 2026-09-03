Denuncian que una funcionaria de Milei compró su doctorado en IA sin estudiar y se recibió en 8 días

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia penal contra la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Adriana Baravalle, acusándola de ostentar un título de doctorado (PhD) en Inteligencia Artificial presuntamente comprado en una institución no acreditada y sin haber cursado la carrera.

La controversia escaló luego de que Pagano expusiera el modus operandi de la entidad emisora mediante un video en sus redes sociales, acompañado de comprobantes de pago, audios y capturas de pantalla que ya fueron presentados ante la Justicia.

"Otra truchada más de Javier Milei. Le descubrí cómo su Secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se 'recibió' en 8 días hábiles", apuntó la legisladora nacional.

La "compra de prueba": un doctorado en 8 días por 400 dólares

Otra truchada más de @JMilei le descubrí cómo su Secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se “recibió” en 8 días hábiles. Acá las pruebas te las muestro👇🏻 ya está en la Justicia. Presidente, el que las hace las paga?.. #truchos #aguanteelCONICET #ladrones pic.twitter.com/7iBjNuZNCO — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 2, 2026

Para fundamentar la acusación por los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa, la diputada ejecutó una compra simulada ante la American Andragogy University (AAU), una entidad asentada en Hawái que carece de reconocimiento oficial en Estados Unidos:

Descuento express por WhatsApp: Aunque la carrera figuraba en la web oficial a un valor de 7.000 dólares , la entidad le ofreció a Pagano una "beca automática" que redujo la tarifa a un pago único de 400 dólares tras alegar urgencia por la tramitación de un cargo.

Calificaciones prefabricadas: Transcurridos ocho días hábiles desde la transferencia, la legisladora recibió un diploma analítico con notas sobresalientes ("A") en asignaturas como Fundamentos de IA, Modelos de Lenguaje, Ética Profesional y Razonamiento Automatizado, sin haber presentado tesis ni asistido a clases.

El origen de la polémica: el perfil de LinkedIn y el decreto oficial

El conflicto se desencadenó tras la designación de Baravalle, ocasión en la que el presidente Javier Milei la presentó en público como una "eminencia en ciberseguridad y doctora en IA". La afirmación generó inmediatas sospechas en la comunidad científica del CONICET, que detectó inconsistencias en su perfil de LinkedIn: la funcionaria figuraba como "PhD" pero omitía la universidad de origen. Tras el estallido del caso, las menciones al doctorado fueron eliminadas de sus perfiles digitales.

Las pruebas remitidas a los tribunales federales ponen de manifiesto las inconsistencias en la documentación de la funcionaria:

Designación por decreto: El Decreto 730/2026 formalizó su nombramiento bajo la titulación de magíster , omitiendo el grado de doctora.

Antecedentes verificables: En Argentina, Baravalle registra títulos oficiales como Analista de Sistemas por la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y la Maestría en Ciencia de Datos por la Universidad Austral.

La investigación judicial deberá determinar si la funcionaria incurrió en delitos vinculados a la presentación de documentación apócrifa para acceder o sostenerse en su cargo dentro de la administración pública.