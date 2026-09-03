René Favaloro, Attaque 77 y el punk rock: Lucho vuelve a La Plata

Lucho al Attaque es el proyecto solista de Luciano Scaglione, bajista de la mítica banda de punk rock argentino Attaque 77, hoy en un paréntesis. Al presentar la nueva etapa, se lució con los temas de la banda, varios lados B y nuevos temas de su autoría.

El lanzamiento en escena tuvo una gira nacional e internacional, de la mano de Hágalo usted mismo, álbum que cuenta con invitados de lujo como Leo de Cecco, Juanchi Baleiron, Jorge Serrano, Mosca Lorenzo, Baltasar Comotto, Marcelo Corvalán, Hugo Lobo y Pulpul, entre otros artistas.

Y más recientemente, llegó el sencillo “Cuervos”, adelanto de lo que será su disco de estudio, y luego “Derechos sagrados”, junto a sus compañeros de ruta de Attaque, Leo De Cecco y Mariano Martínez.

De “Western” a “Derechos sagrados”

“Ya habíamos homenajeado a René Favaloro (con la canción “Western” del discho Antihumano) y para este tema estuve buscando diferentes opciones, pero encontré ese discurso del doctor y me pareció muy justo para para la temática que estaba ahí”.

En torno a si hubo otros “competidores” para dejar su sello en la canción, el músico resalta ante ANDigital que “hay frases interesantes y muchas dando vueltas, desde José ‘Pepe’ Mujica a Arturo Jauretche y pasando por Ricardo Iorio”.

“Me divertía estar ahí buscando con qué identificarme y con qué identificar la canción, pero Favaloro siempre es un un recurso interesante”, completa.

El ADN de Attaque

“La canción sonaba muy a Attaque y pensé en mis excompañeros y me dieron ganas de compartir esta canción con ellos”, admite.

Al hablar del encuentro artístico en sí, resalta que “fue hermoso, como siempre, natural. La verdad que después de tantos años uno termina siendo familia. Más allá de de las distancias, de los momentos que pueden llegar a tener los vínculos, siempre reencontrarme con mis compañeros de toda la vida es un momento muy agradable y más el hecho de compartir música”.

Lo que viene

Además, Lucho dice estar “muy contento con lo que hicimos con el disco anterior y ahora estoy grabando más temas con la idea de sacar un disco nuevo, y seguir tocando todo el tiempo, que es lo que más me gusto, el vivo, salir a la ruta”.

“Así que saldrán más temas prontito y seguimos para adelante, siempre”, sentencia.

En La Plata

La próxima fecha será justamente en La Plata, la ciudad de René Favaloro. Este sábado 5 de septiembre Lucho al Attaque estará presentándose en el Teatro Ópera, con entradas a la venta través de Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (beneficio con tarjetas del Banco Provincia).

Y si de Attaque 77 hablamos, el concierto tendrá un plus, pues también se presentará Jauría, la banda de Ciro Pertusi, voz líder de la histórica banda y compañero por muchos años de los ya mencionados Lucho, Leo y Mariano.