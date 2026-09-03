Hogares endeudados: apuntan a frenar el ahogo financiero y proteger a las familias

En respuesta al acelerado deterioro del poder adquisitivo y al impacto de las tarifas de servicios públicos en los hogares bonaerenses, el diputado provincial Facundo Tignanelli se reunió con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, para presentar dos herramientas clave de contención social y económica: el Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses y el proyecto de Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.

La iniciativa busca equiparar la relación de fuerza entre los ciudadanos y los acreedores privados, ofreciendo patrocinio institucional e intermediación estatal frente a bancos, financieras y prestamistas.

"Tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante", enfatizó Tignanelli sobre la situación que atraviesan miles de personas golpeadas por la coyuntura económica.

Cómo funcionará el Programa de Acompañamiento a Deudores

Sacar un crédito para comprar comida, pagar tarifas o remedios es una situación que hoy asfixia a miles de familias bonaerenses.



Junto al diputado @mojatignanelli impulsamos un proyecto de ley para que la @defensoriaPBA acompañe de forma concreta a las personas sobreendeudadas. pic.twitter.com/4cDyNGXnnf — Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 3, 2026

La propuesta operativa busca simplificar el auxilio a los usuarios y evitar situaciones de usura o ejecuciones abusivas bajo el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor:

Registro digital simplificado: El vecino endeudado podrá registrarse y cargar los datos de los montos adeudados junto a la nómina de sus acreedores.

Intermediación de la Defensoría: El organismo conducido por Guido Lorenzino tomará la representación del caso e intervendrá directamente ante las entidades financieras para negociar o renegociar las condiciones del pasivo.

Equilibrio ante el acreedor: La medida le otorga el respaldo institucional del Estado provincial al consumidor para frenar abusos en los procesos de cobranza y acordar plazos razonables.

Un marco normativo para reestructurar deudas de consumo

En paralelo, el proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La norma busca establecer un procedimiento formal de conciliación preventiva para encauzar situaciones de insolvencia extrema.

El objetivo central del régimen es facilitar la reestructuración de deudas mediante negociaciones colectivas que fijen nuevas condiciones de cumplimiento sostenibles en el tiempo, evitando que los compromisos financieros impidan a las familias cubrir sus necesidades básicas.