Mar del Plata, capital de la inseguridad: violento robo de bicichorros en pleno centro

La inseguridad en Mar del Plata es de todo tipo y factor. En esta ocasión, bicichorros dieron el golpe en el centro, a plena luz del día. Fue este jueves, a las 14.20, cuando una mujer que miraba una vidriera en San Martín casi La Rioja fue víctima de la embestida.

Según se puede apreciar en las cámaras de seguridad del negocio en cuestión, dos jóvenes a bordo de una bicicleta pasaron a toda velocidad y uno de ellos le arrancó una cadenita del cuello.

Habida cuenta de la violencia del tirón, la mujer fue arrastrada y cayó abruptamente contra el piso, golpeándose la cabeza. Inmediatamente fue asistida por empleadas y clientas del comercio, mientras los ladrones escaparon por la peatonal.

#Policiales 🚲🚨 Violento ataque de “bicichorros” en pleno centro de Mar del Plata



Una mujer fue víctima de un brutal robo a plena luz del día en el centro marplatense. Dos delincuentes que circulaban en bicicleta le arrebataron una cadena del cuello, provocando que fuera… pic.twitter.com/MOPf3tnkey — ANDigital (@ANDigitalOK) September 4, 2026

El caso no es aislado. Comerciantes de la zona de San Martín entre Catamarca e Independencia alertaron que grupos de “biciladrones” recorren todo el día la vía pública y el macrocentro buscando víctimas, sobre todo personas mayores.

La modalidad es siempre la misma: “Operan sobre todo sobre gente grande, apuntan a los bolsos y a las cadenitas”, explicaron, al tiempo que también denunciaron el “mecheo”.

La zona céntrica sigue siendo uno de los puntos más calientes de robos en la ciudad según el último informe del Centro Municipal de Análisis del Delito. Ante este panorama, los vecinos piden mayor presencia policial en bicicleta y que las cámaras del COM funcionen como prevención y no solo para ver el robo después.