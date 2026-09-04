Recta final en la puesta en valor de la Plaza España de La Plata

La Municipalidad de La Plata alcanzó un 87 % de ejecución en la obra de puesta en valor de Plaza España, que contempla la reestructuración del diseño, el reacondicionamiento del paisaje y la mejora del equipamiento urbano con el objetivo de consolidar el espacio verde como un punto de encuentro seguro, accesible y de calidad para la comunidad.

Como parte de la intervención, enmarcada en el Plan de Recuperación del Espacio Público que impulsa la gestión del intendente Julio Alak, actualmente se trabaja en la colocación de baldosas en el eje de avenida 66 y la instalación de césped en el 70 % de la plaza.

También avanza la incorporación de cestos de residuos en el perímetro, bolardos sobre el eje de avenida 7, juegos infantiles y de calistenia, y luminarias ornamentales.

Además, el Municipio realiza tareas complementarias de infraestructura y terminación que acompañan la puesta en valor integral del espacio público, como la construcción del banco central y el hormigonado de bases para el emplazamiento de bancos.

También el encofrado de cordones centrales y lajas en el sector de descanso, el entoscado del eje de avenida 66 para el posterior hormigonado y completamiento de vereda, el cableado de bolardos y la instalación del sistema de riego en los sectores linderos a calle 8.

A su vez, el proyecto incluye la optimización de espacios de esparcimiento y descanso, la incorporación de zonas de juegos infantiles y deportivos, el rediseño de áreas verdes, la construcción de nuevos sumideros y el reacondicionamiento y recalce de cordones.

Asimismo, las tareas contemplan la colocación de baldosas graníticas, la construcción de rampas modulares y la provisión de mobiliario y sistema de riego, entre otras intervenciones.