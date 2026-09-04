Encuentro Anual de Fileteadores en el Museo de la Ciudad

Del 5 al 14 de septiembre, el Museo de la Ciudad será sede de la 15ª edición del Encuentro Anual de Fileteadores, que reunirá a referentes de esta disciplina de distintas regiones del país. La propuesta se realizará en torno al Día del Fileteador, que se celebra cada 14 de septiembre en conmemoración de la primera exposición de filete porteño realizada en la Galería Wildenstein en 1970.

La nueva edición pondrá en valor la historia, la vigencia y la transformación del filete porteño a través de la exposición “Filete porteño: 15 años de trazo, color y encuentro”, que se inaugurará el sábado 5 de septiembre a las 15 horas, y una serie de actividades especiales los días 12, 13 y 14 de septiembre.

“Filete porteño: 15 años de trazo, color y encuentro”

La exposición será un homenaje a los maestros que marcaron el camino, a quienes hoy mantienen vivo el oficio y a las nuevas generaciones que continúan explorando sus posibilidades. A través de trazos, colores, flores, banderas, ornamentos y frases, el filete sigue transformándose y encontrando nuevos soportes y espacios: desde los tradicionales carros y colectivos hasta carteles, objetos, intervenciones urbanas y propuestas contemporáneas.

La exposición reunirá obras de fileteadores de todo el país y propondrá un recorrido por un arte que, nacido en las calles de Buenos Aires, logró convertirse en uno de los lenguajes visuales más reconocibles de la identidad porteña.

La exposición se inaugurará el sábado 5 de septiembre a las 15 horas y podrá visitarse hasta el 14 de septiembre en la Sede Querubines del Museo de la Ciudad (Defensa 225), lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas.

Una celebración abierta al público

Como parte del encuentro, los días 12, 13 y 14 de septiembre se desarrollará una programación especial en la Sede Altos de Elorriaga del Museo de la Ciudad (Defensa 187) con charlas, encuentros y una visita guiada para conocer la historia, las técnicas y los desafíos actuales del filete porteño. Todas las actividades serán sin costo, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Programación:

Sábado 12 de septiembre

14 horas

La huella de los maestros en el filete actual - disertantes: Diego Prenollio y José Espinosa

Un recorrido por la herencia y el legado de los grandes referentes históricos del fileteado. El encuentro propondrá reflexionar sobre cómo las técnicas, los estilos y las formas desarrolladas por los antiguos maestros continúan presentes en el trabajo de los fileteadores contemporáneos, transformándose y dando lugar a nuevas búsquedas.

15.30 h

El ABC del diseño y la composición - disertante: Bárbara Chilo

Una charla práctica para comprender la estructura interna que da vida al filete. Se abordarán los principios básicos del trazado, el equilibrio de las formas, el uso del espacio y la armonía visual que permiten construir una composición con el dinamismo y la identidad propios de esta disciplina.

Domingo 13 de septiembre

15 h

El filete porteño como trabajo - disertantes: Silvia Dotta y Cristian Blanco

Una mirada profesional y de oficio sobre la práctica del filete en la actualidad. Los disertantes compartirán sus experiencias en el mercado laboral, la cotización de proyectos, el vínculo con los clientes y los desafíos de vivir del filete sin perder la identidad y los valores de este arte tradicional.

17 h

Filete contemporáneo: flores y banderas con Filgo - disertante: Ceci Calvet

Un espacio práctico de exploración visual en el que la tradición dialogará con herramientas y soportes contemporáneos. A partir de elementos icónicos como las flores y las banderas, se trabajará sobre la adaptación y reinterpretación de motivos clásicos del filete mediante el uso de materiales actuales.

Lunes 14 de septiembre – Día del Fileteador

17 h

Visita guiada especial

En el marco del Día del Fileteador, se realizará una visita guiada a la exposición “Filete porteño: 15 años de trazo, color y encuentro”. La propuesta invitará a acercarse a la historia del filete porteño y a conocer sus principales características, técnicas y referentes, poniendo especialmente en valor el recorrido de estos 15 años de encuentro entre artistas, maestros y nuevas generaciones.

Museo de la Ciudad

Sede Altos de Elorriaga: Defensa 187

Sede Querubines: Defensa 223

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

Entrada: $10.000 Público general | $2.000 Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.