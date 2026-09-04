Ginevra Panzetti y Enrico Ticconi: llega a la Argentina el aclamado dúo de performers

Durante el mes de septiembre, Paraíso Club junto al Goethe-Institut, el Instituto italiano de cultura y el Nationales Performance Netz – Fondo para Presentaciones Internacionales de Danza, presentan el tercer estreno internacional con la llegada a la Argentina del díptico AeReA y Ara! Ara!, de los coreógrafos y performers Ginevra Panzetti y Enrico Ticconi (Italia /Alemania), una de las duplas más destacadas de la escena contemporánea europea.

Las obras podrán verse: AeRéA el 20 de septiembre a las 16 horas en Parque de la estación (Teniente General Juan Domingo Perón 3326) y Ara! Ara! los días 24 y 25 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Las localidades están disponibles en https://paraisoclub.squarespace.com/membresias-paraiso-1

Las obras de Panzetti y Ticconi han recorrido toda Europa, Asia, Oriente Medio y Sudamérica, incluyendo Japón, Brasil, Colombia, Jordania, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos, recibiendo el reconocimiento internacional tanto del público como de la crítica.

Concebidas como dos piezas autónomas y complementarias, AeReA y Ara! Ara! investigan el poder simbólico de la bandera y los mecanismos mediante los cuales los emblemas construyen identidades, delimitan pertenencias y representan relaciones de poder.

A través de un lenguaje escénico de fuerte impacto visual, el díptico propone una reflexión sobre los rituales políticos, la violencia, la memoria y los símbolos que atraviesan la historia de las sociedades.

AeReA es la primera parte del díptico que toma como punto de partida un objeto cargado de significados: la bandera. Históricamente utilizada para expresar pertenencia y separación, se convierte aquí en un símbolo para reflexionar sobre la construcción de identidades, los límites entre un hipotético “nosotros” y un “ellos” y las formas que adopta el poder.

En escena, cuerpos y banderas emergen de la oscuridad como si formaran parte de una misma anatomía. Despojadas de colores e insignias, las banderas aparecen reducidas a su esencia material, mientras las figuras adquieren una dimensión espectral que vincula este emblema con el sudario, revelando la estrecha relación entre poder, sacrificio y muerte. El título reúne las nociones de Ara, el altar sacrificial, y AeReA, del latín aereus (“aéreo”), aludiendo a la potencia simbólica de la bandera cuando ondea en el aire.

La segunda parte del díptico, Ara! Ara! profundiza la investigación iniciada en AeReA, desplazando la atención hacia las tradiciones coreográficas y folklóricas vinculadas al manejo de las banderas. En un universo onírico poblado por criaturas fantásticas y símbolos heráldicos, la obra explora cómo estos emblemas condensan ideas de pertenencia, dominación y poder.

El título alude al guacamayo (Ara), un ave asociada a lo exótico y al espectáculo que aquí se convierte en metáfora de un poder seductor, capaz de ocultar sus mecanismos de control bajo una apariencia festiva.

Al mismo tiempo, la palabra Ara, presente en ambos títulos del díptico, recupera su sentido ancestral de altar sacrificial, reforzando la idea de que toda construcción del poder implica también una dimensión ritual, política y, muchas veces, violenta.