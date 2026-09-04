Cada vez más temprano: 1 de cada 3 hombres argentinos convive con la pérdida de cabello

Aunque no hay estadísticas ni registros oficiales a nivel nacional, se estima que en Argentina aproximadamente 1 de cada 3 hombres padece alopecia, es decir, pérdida de pelo. Y el asunto es que la caída del cabello dejó de ser una preocupación meramente estética para convertirse en un tema de salud con impacto emocional y social.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la alopecia como una enfermedad, ya que puede estar asociada a factores genéticos, hormonales, autoinmunes o nutricionales, además de afectar significativamente la autoestima y el bienestar de quienes la padecen.

En Argentina, las cifras reflejan la magnitud del problema. Según datos internacionales sobre prevalencia de alopecia masculina, el 29,35 % de los hombres argentinos presenta algún grado de calvicie o pérdida de cabello, lo que equivale a casi uno de cada tres varones. Si bien el país se ubica por debajo de México (39,75 %) y Brasil (35,71 %), la tendencia continúa en aumento, especialmente entre los más jóvenes.

Aparece cada vez más temprano

Especialistas coinciden en que la edad de consulta por pérdida de cabello ha descendido notablemente. Mientras hace algunos años los primeros signos aparecían entre los 30 y los 45 años, hoy cada vez más hombres comienzan a notar el retroceso de la línea frontal o la disminución de densidad a partir de los 20 años.

En paralelo, también crecen las consultas femeninas. Tras la pandemia se registró un incremento de casos de efluvio telógeno, una caída difusa del cabello asociada al estrés y a procesos inflamatorios, representando cerca del 25 % de las consultas dermatológicas relacionadas con el cabello.

La alopecia androgenética, la forma más frecuente

De acuerdo con especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires, la alopecia androgenética, conocida comúnmente como calvicie común, es la variante más habitual. Se estima que afecta aproximadamente al 50 % de los hombres y entre el 5 % y el 10 % de las mujeres, especialmente después de los 50 años.

“La pérdida de cabello suele vivir en silencio y muchas personas consultan cuando el proceso ya está avanzado. Sin embargo, hoy existen tratamientos que permiten detener su progresión y, en los casos indicados, recuperar el cabello de manera definitiva”, explican desde Capilea, centro especializado en salud capilar.

Una solución definitiva para recuperar el cabello

Cuando la pérdida de cabello ya se encuentra estabilizada y existe una indicación médica adecuada, el implante capilar representa la alternativa con resultados más duraderos y naturales.

Mediante técnicas de microtrasplante, se implantan folículos del propio paciente en las zonas con menor densidad, logrando un crecimiento permanente del cabello y una apariencia completamente natural.

Desde Capilea destacan que los avances tecnológicos permiten realizar procedimientos mínimamente invasivos, con rápida recuperación y resultados progresivos que comienzan a observarse durante los primeros meses posteriores a la intervención.

“La alopecia no debe naturalizarse ni resignarse como una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Un diagnóstico temprano permite evaluar todas las alternativas disponibles y definir el tratamiento más adecuado para cada paciente”, señalan los especialistas.

Tratamientos para cada etapa

La pérdida de cabello no siempre requiere una cirugía. En la actualidad existen diferentes alternativas terapéuticas que permiten abordar la alopecia según su grado de avance y las características de cada paciente. Desde Capilea destacan que el éxito del tratamiento depende de un diagnóstico temprano y de un plan personalizado.

La mesoterapia capilar consiste en la aplicación de activos específicos directamente sobre el cuero cabelludo para estimular la actividad del folículo piloso, fortalecer el cabello y mejorar su calidad.

Está indicada especialmente para personas que presentan:

Alopecia o caída del cabello en etapas iniciales.

Disminución del grosor o volumen capilar.

Cabello debilitado o frágil.

Alteraciones del cuero cabelludo.

Como complemento luego de un implante capilar.

Entre sus principales beneficios se destacan el fortalecimiento del cabello, la estimulación del cuero cabelludo, la mejora de la vitalidad capilar y la posibilidad de personalizar el tratamiento según las necesidades de cada paciente. Además, se trata de un procedimiento médico no quirúrgico y mínimamente invasivo.

PRP Capilar

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) utiliza componentes obtenidos de la propia sangre del paciente para estimular la actividad de los folículos pilosos y favorecer los procesos naturales de regeneración capilar.

Es una alternativa recomendada para:

Caída del cabello en etapas tempranas.

Disminución progresiva de la densidad capilar.

Cabello fino o debilitado.

Personas con antecedentes familiares de alopecia que buscan prevención.

Como complemento de otros tratamientos capilares.

Al emplear plasma autólogo, el procedimiento es seguro y mínimamente invasivo. Además de estimular el cuero cabelludo, contribuye a mejorar la calidad y densidad del cabello y puede combinarse con otras terapias para potenciar los resultados.