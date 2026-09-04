Nivel Inicial: la sala de 3 años ya es obligatoria en CABA

Con la aprobación por unanimidad de la ley que establece la incorporación de la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria, la Ciudad de Buenos Aires dio otro importante paso para fortalecer el acceso y las oportunidades de aprendizaje de los chicos, favorecer su desarrollo integral y acompañar a las familias en una etapa clave de la vida.

🏛️ Se aprobaron iniciativas importantes para los vecinos: la obligatoriedad escolar desde la sala de 3 años en el nivel inicial y la nueva regulación para el retiro y reutilización de autos abandonados en la vía pública. pic.twitter.com/T29ocPTyeE — Legislatura CABA (@LegisCABA) September 3, 2026

La nueva norma, sancionada este jueves en la Legislatura porteña, establece la obligatoriedad de la educación a partir de la sala de 3 años del Nivel Inicial: todos los chicos deben tener garantizado el acceso a una vacante educativa.

“Aprobamos una ley para que la sala de 3 sea obligatoria en la Ciudad. Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender. Felicitaciones a Sergio Siciliano (diputado), a Mercedes Miguel (ministra de Educación) y a todas las fuerzas políticas que trabajaron en conjunto para convertirlo en ley por unanimidad”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

AHORA. Aprobamos una ley para que la sala de 3 sea obligatoria en la Ciudad.



Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender.



Felicitaciones a… — Jorge Macri (@jorgemacri) September 3, 2026

Con la ley, se deberá asegurar progresivamente en la Ciudad la disponibilidad de oferta de doble jornada y la modalidad de asistencia flexible (jornada simple o doble) para familias o tutores a cargo de niños de 3 años que así lo requieran.

La ley entrará en vigencia en 2027 contemplándose un plazo de dos años para adecuar la oferta en sala de 3 años e incorporar a la enseñanza oficial a los niños que asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales, generando las condiciones para mantener la extensión de la jornada de origen.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, afirmó que “tenemos el compromiso de poner siempre el aprendizaje y el bienestar de los chicos en el centro. El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave; por eso, la obligatoriedad de la sala de 3 años es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida”.

En los fundamentos del proyecto se señala que la Ciudad se encuentra hoy “en un contexto demográfico singular que abre una ventana de oportunidad para avanzar” con esta legislación.

“La sostenida caída de la tasa de natalidad registrada en los últimos años (una reducción del 50 % en 2024 respecto a 2014) —que profundiza la tendencia descendente iniciada en la década anterior— genera condiciones favorables para planificar la expansión de la cobertura educativa en el nivel inicial, optimizando la infraestructura existente y fortaleciendo la calidad de la oferta”, dice el texto.