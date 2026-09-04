Los Pericos tendrán su noche Inmortal en el Gran Rex

En un año marcado por la llegada de Inmortal, su nuevo álbum de diez canciones inéditas, Los Pericos ya comenzaron con los ensayos en Robledo Sound Machine, su estudio, y con los preparativos de cara a la presentación oficial del disco.

Inmortal también continúa su recorrido en vivo con una gira que llevará sus nuevas canciones por distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica. Entre las próximas fechas se encuentran el 11 de octubre en Harlem Festival, Santa Fe; 16 de octubre en Quality Espacio, Córdoba; 17 de octubre en Metropolitano Lotus Club, Rosario; 29 de octubre en Zapopan, México; 31 de octubre en León, México; y 11 de diciembre en la Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay.

El 2026 viene siendo muy especial para la banda, que además de presentar el álbum llevó adelante diferentes proyectos alrededor del disco, como las cápsulas del tiempo y las Sesiones Inmortales. A todo esto se suma una fecha muy importante para Los Pericos, ya que se acercan los 40 años ininterrumpidos de trayectoria.

El próximo 22 de octubre, Inmortal tendrá su gran presentación en vivo. Los Pericos ya trabajan en el repertorio y en una puesta en escena pensada especialmente para el Gran Rex, donde las nuevas canciones compartirán lugar con esos clásicos que el público conoce de memoria y que siempre terminan convirtiendo el recital en una fiesta.

Próximos shows

11 de octubre: Harlem Festival, Santa Fe, Argentina

16 de octubre: Quality Espacio, Córdoba, Argentina

17 de octubre: Metropolitano Lotus Club, Rosario, Argentina

22 de octubre: Teatro Gran Rex, Buenos Aires, Argentina

24 de octubre: Festival Bamba, Santiago de Chile, Chile

29 de octubre: Teatro Estudio Cavaret, Zapopan, México

31 de octubre: Rockstar Fest 2026, León, México

11 de diciembre: La Fiesta de la X, Montevideo, Uruguay.