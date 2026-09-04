La Plata: amenazó a un vecino, disparó al aire, allanaron su departamento y encontraron un arsenal

Un hombre de 59 años quedó en la mira de la Justicia luego de que la Policía allanara su departamento este jueves en el macrocentro de La Plata y encontrara un arsenal, en el marco de una causa iniciada por una violenta amenaza con un arma de fuego, informaron fuentes policiales.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle 50 entre 17 y 18, donde residiría el imputado, identificado como Raúl Marchi. La investigación comenzó el pasado 25 de agosto, cuando un vecino, Freddy Loayza Iparraguirre, de 54 años, se presentó en una dependencia policial para denunciar un violento episodio ocurrido luego de una discusión con Marchi, con quien comparte un pasillo de acceso a las viviendas.

Según relató el denunciante, luego de la discusión su vecino regresó y, en medio del conflicto, le colocó un arma de fuego en el cuello y lo amenazó de muerte. La situación habría escalado todavía más cuando el acusado efectuó un disparo al aire antes de retirarse.

A partir de la denuncia, los integrantes del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera realizaron distintas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor y establecer su domicilio.

Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de registro domiciliario y secuestro, que fue cumplimentada durante las últimas horas.

Al ingresar al departamento, los efectivos no encontraron moradores. Sin embargo, durante la requisa localizaron y secuestraron una importante cantidad de armas y municiones.

Entre el armamento incautado había una pistola Bersa calibre .22, una pistola Taurus 9 milímetros, una pistola Bersa Mini Thunder calibre .40, un revólver Doverman calibre .32 largo y una escopeta IGA Gaucha calibre 12/70. También se secuestró una sexta pistola cuya marca y calibre no fueron precisados en el informe.

Además, los policías encontraron 146 municiones calibre .22, 117 calibre 9 milímetros, 35 calibre .40 y 56 calibre .32, junto con 20 cartuchos calibre 12/70, otros cinco cartuchos 12/70 AT y 11 vainas servidas calibre .40.

En total, se trata de más de 350 municiones y múltiples armas de fuego, cuyo estado de funcionamiento y situación registral deberán ser determinados mediante las pericias correspondientes.

El resultado del allanamiento fue comunicado a la UFI N° 2 y al Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Plata, que intervienen en la investigación.

Resta informar que la causa quedó caratulada “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, mientras los investigadores procuran establecer si alguna de las armas secuestradas fue utilizada en el episodio denunciado u otros hechos delictivos.