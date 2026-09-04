Instituto Vértice lanza su formación de teatro y actuación frente a cámara

El panorama de la formación actoral está experimentando una transformación sin precedentes. En un contexto donde la presencialidad ya no es la única vía para el desarrollo del talento, el Instituto Vértice Formación Artística ha presentado oficialmente su nuevo Programa de Formación del Artista Digital, una propuesta pedagógica integral orientada a potenciar habilidades expresivas, creativas y comunicacionales mediante plataformas virtuales.

Bajo el lema “El punto donde nace el artista”, la institución busca responder a un problema histórico en el ámbito de las artes escénicas: las barreras geográficas y la falta de materiales concretos al finalizar los cursos tradicionales. Con un enfoque pionero, el programa combina en una sola cursada las técnicas del teatro en vivo con la actuación frente a cámara, capacitando al estudiante tanto para las tablas como para el set de grabación.

“Nuestra misión es brindar formación artística accesible y profesional, conectada con las exigencias actuales del medio. Queremos construir una comunidad creativa preparada para transformar su formación en oportunidades reales de trabajo”, expresan los mentores de la capacitación

Recorrido pedagógico

Uno de los mayores diferenciales de esta propuesta radica en el entrenamiento articulado de dos disciplinas que históricamente se han enseñado por separado. Por un lado, la dimensión teatral aborda aspectos fundamentales como la presencia escénica, el trabajo de cuerpo y voz, la escucha, el vínculo, la improvisación, así como la construcción de personaje, conflicto y acción a través del trabajo grupal.

Por otro lado, la formación en actuación frente a cámara entrena al estudiante en la adaptación de la técnica actoral al plano audiovisual. Esto abarca desde el manejo de la continuidad, marcas y mirada respecto al lente, hasta la preparación técnica para audiciones, castings y la elaboración profesional de self tapes (videos de auto-grabación indispensables en la industria actual).

“Aprender haciendo”

El diseño del programa destaca por un esquema de cuatro pilares en cada encuentro, garantizando que el paso por el aula virtual no se quede en la mera teoría:

1. ENTRENAMIENTO

Herramientas concretas para ampliar de forma progresiva el abanico de recursos expresivos.

2. PRÁCTICA

Ejercicios intensivos, improvisaciones, abordaje de escenas y práctica directa frente a cámara.

3. DEVOLUCIÓN

Orientación docente personalizada para reconocer avances, ajustar detalles y superar desafíos.

4. MATERIAL

Generación de producciones propias que permiten registrar y exhibir el proceso evolutivo del alumno.

Salir con el material para mostrar

El trayecto formativo culmina con la entrega de un Trabajo Integrador Final. Este consiste en la presentación online de una escena ensayada y la grabación profesional de un self tape desarrollado durante la cursada.

Competencias adquiridas: Disponibilidad escénica, dominio de códigos audiovisuales, criterio técnico para castings y obtención de la primera herramienta real de presentación profesional.

Ficha técnica

La formación contará con clases online en vivo dictadas por formadores y artistas con trayectoria activa tanto en la escena teatral como en producciones audiovisuales.

Modalidad Online - En vivo

Horario Miércoles de 18:30 a 20:30 hs

Duración 14 encuentros (28 horas lectivas)

Cronograma Inicio: 16 de septiembre — finalización: 16 de diciembre

Requisito de Certificación Mínimo 80% de asistencia y aprobación del Trabajo Integrador Final

Beneficios promocionales

En términos económicos, el instituto ha dispuesto un esquema tarifario competitivo con facilidades y bonificaciones para los primeros inscriptos:

Matrícula Regular: $ 60.000

Promoción de Lanzamiento Matrícula: 50 % OFF — Queda en $ 30.000 para reservar el lugar.

Cuota Mensual: $ 70.000

Beneficio Pago Anticipado: 10 % OFF adicional abonando las tres cuotas del curso al momento de la inscripción inicial.

Con esta propuesta, el Instituto Vértice busca consolidarse como un polo de innovación en la educación artística digital, acercando herramientas de nivel profesional a estudiantes de todas las latitudes.