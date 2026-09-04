Kicillof cruzó a Milei al inaugurar obras en Villarino: “Sin Estado no hay escuela”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un raid de inauguraciones en el municipio de Villarino, donde puso en marcha infraestructura escolar e hídrica que había sido congelada por la administración central de Javier Milei. En compañía de la ministra de Educación, Flavia Terigi, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Carlos Bevilacqua, el mandatario provincial remarcó el contraste entre ambas gestiones.

$1.048 millones para la Escuela Secundaria N°8 "Héroes de Malvinas"

En la localidad de Hilario Ascasubi, Kicillof inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 "Héroes de Malvinas", una obra cuya ejecución fue reasumida con fondos bonaerenses tras la parálisis dispuesta por el Gobierno nacional. La inversión de $1.048 millones beneficia a más de 275 estudiantes y abarca:

6 aulas totalmente equipadas.

Salón de Usos Múltiples (SUM).

Cocina y dependencias administrativas.

"Esta nueva escuela es el resultado directo de la lucha colectiva de la comunidad. Javier Milei no solo está desfinanciando al Estado, sino que apunta a destruirlo. Es de una gravedad enorme porque sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro", aseveró Kicillof.

Durante la jornada, las autoridades entregaron además la resolución de creación formal de la Escuela de Educación Especial N°504, la primera de esta modalidad en la historia de Hilario Ascasubi.

Puesta en marcha del Acueducto Pedro Luro - Hilario Ascasubi

El Gobernador también dejó inaugurado el recambio integral del Acueducto Pedro Luro - Hilario Ascasubi, proyecto ejecutado mediante Aguas Bonaerenses (ABSA) con un presupuesto de $5.476 millones.

La obra consistió en el reemplazo de 16,43 kilómetros de cañerías obsoletas de asbesto cemento por tubos de PVC de mayor resistencia, lo que garantiza el suministro y la calidad del agua potable para más de 13.000 vecinos de la zona.

"La obra del acueducto era esencial, pero no podía hacerse juntando fondos de los vecinos como pretende el Presidente. Vino el Estado provincial, planificó e invirtió para que sea una realidad", concluyó el Gobernador.