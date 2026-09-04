“Frente al individualismo de Milei, los bonaerenses somos solidarios”: el contundente mensaje de Kicillof

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en el municipio de Saavedra el acto de inauguración de la nueva Casa de la Provincia en Pigüé, junto al intendente local, Matías Nebot. Durante la jornada, la comitiva provincial dejó habilitada la ampliación del Centro Integrador Comunitario (CIC) y entregó financiamiento a cooperativas de la zona.

"Frente al individualismo y los discursos de odio que se promueven a nivel nacional, los bonaerenses ratificamos nuestra vocación solidaria: vamos a seguir trabajando para ampliar derechos y llevar esperanza a cada rincón de nuestra provincia", aseveró Kicillof durante su discurso.

$2.773 millones para unificar trámites en el interior

La construcción del nuevo edificio administrativo demandó una inversión provincial de $2.773 millones y busca evitar que los vecinos deban trasladarse a otros distritos para realizar gestiones estatales. La sede centraliza la atención de:

ARBA, IOMA, IPS y Registro Provincial de las Personas .

Delegaciones de los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad, y Desarrollo Agrario.

Terminal de Provincia NET para el cobro de impuestos y servicios.

"Mientras el Gobierno nacional decidió paralizar toda la obra pública en el país, nosotros venimos a Saavedra a demostrar que aquí sin inversión pública no hay derechos, no hay inclusión y no hay dignidad para nuestro pueblo", contrapuso el mandatario bonaerense.

Ampliación del CIC y respaldo al trabajo cooperativo

Durante la recorrida, las autoridades dejaron habilitado el nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) y el espacio donde funcionará el programa Envión en el CIC Pigüé, obra que beneficia directamente a los barrios Tiro Federal, Cerro de la Cruz, Pueblo Nuevo y Ducos.

A su vez, junto al presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, se entregaron certificados y subsidios del programa Impulso Cooperativo a seis entidades locales para obras de infraestructura y equipamiento.

"En la Provincia las cooperativas cumplen un rol fundamental: mientras Javier Milei las ataca, nosotros las acompañamos porque son sinónimo de organización y lucha", concluyó Kicillof.