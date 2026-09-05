Lorena Vega, puro talento en modo madre superiora

Cautiva, la nueva serie original de TNT y Flow, se estrenará el próximo viernes 18 de septiembre en TNT, con un nuevo episodio cada semana, y estará disponible completa en Flow a partir del 19 de septiembre. Inspirada en un caso real, la serie pone en el centro una historia de supervivencia y reconstrucción personal atravesada por la búsqueda de justicia.

Cautiva narra la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que, Cecilia (Lorena Vega), la madre superiora, impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad, transformando la vida de las monjas en un auténtico infierno medieval.

Quince años después, Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de introspección y sanación.

Ambientada en pleno siglo XXI, Cautiva encuentra parte de su potencia en el contraste entre un mundo contemporáneo y prácticas religiosas que parecen pertenecer a otro tiempo. El convento se convierte así en un universo cerrado y enigmático que desafía el imaginario tradicional asociado a la vida religiosa.

Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la serie construye su relato desde la experiencia de sus protagonistas. Los guiones están a cargo de Paula Hernández, Leonel D'Agostino y Pablo Lago, con producción ejecutiva de Victoria Aizenstat y Mauro Guevara y producción de Aleph Cine.

El elenco se completa con Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, junto con las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski, entre otros.

Con el estreno de Cautiva, TNT y Flow continúan fortaleciendo su apuesta por la ficción argentina y por producciones locales con identidad propia, junto a un destacado equipo creativo y actoral. La serie se suma a títulos como Viudas Negras: P*tas y chorras, Cris Miró (Ella) y La mente del poder, ampliando una propuesta que reúne historias, talentos y producciones pensadas para distintas audiencias.