Interés general | 5 sep 2026
CABA
El Bus Eléctrico extiende su recorrido hasta Caminito
El servicio unirá el emblemático punto turístico del barrio de La Boca con la Terminal de Cruceros, los días sábados, domingos y feriados.
La Ciudad continúa ampliando las alternativas de movilidad sustentable con la extensión del recorrido del Bus Eléctrico hasta Caminito. A partir del sábado 5 de septiembre, el servicio incorporó una nueva conexión que permite llegar hasta Colón Fábrica, a metros de uno de los principales puntos turísticos de La Boca.
La extensión funciona los días sábados, domingos y feriados entre las 9 y las 18 horas y conecta Caminito con la Terminal de Cruceros, ampliando las opciones de traslado para vecinos y turistas.
La nueva estación cabecera estará ubicada en Avenida Don Pedro de Mendoza y Alfredo L. Palacios, incorporando 13 paradas, lo que permitirá fortalecer la conectividad entre distintos puntos de la Ciudad.
Con esta ampliación, el eBUS suma una nueva alternativa para acercarse a los atractivos culturales y turísticos del sur de la Ciudad, promoviendo una movilidad más limpia y eficiente.