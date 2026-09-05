El Bus Eléctrico extiende su recorrido hasta Caminito

La Ciudad continúa ampliando las alternativas de movilidad sustentable con la extensión del recorrido del Bus Eléctrico hasta Caminito. A partir del sábado 5 de septiembre, el servicio incorporó una nueva conexión que permite llegar hasta Colón Fábrica, a metros de uno de los principales puntos turísticos de La Boca.

La extensión funciona los días sábados, domingos y feriados entre las 9 y las 18 horas y conecta Caminito con la Terminal de Cruceros, ampliando las opciones de traslado para vecinos y turistas.

La nueva estación cabecera estará ubicada en Avenida Don Pedro de Mendoza y Alfredo L. Palacios, incorporando 13 paradas, lo que permitirá fortalecer la conectividad entre distintos puntos de la Ciudad.

Con esta ampliación, el eBUS suma una nueva alternativa para acercarse a los atractivos culturales y turísticos del sur de la Ciudad, promoviendo una movilidad más limpia y eficiente.