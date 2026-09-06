Habilidades laborales que la IA no va a reemplazar

Una compañía de talento líder a nivel global, identificó las siete habilidades laborales que la Inteligencia Artificial no va a reemplazar, de acuerdo al análisis de sus especialistas en reclutamiento y gestión del talento. Pensamiento crítico, empatía e inteligencia emocional, creatividad, comunicación, adaptabilidad, colaboración y aprendizaje continuo conforman la lista de competencias que ganan relevancia a medida que la tecnología transforma las tareas y dinámicas del mundo del trabajo.

Hoy, la IA está transformando de manera acelerada el mundo del trabajo, automatizando tareas, agilizando procesos y asumiendo funciones que hasta hace poco requerían exclusivamente de la intervención humana.

En este contexto, a medida que la tecnología amplía su capacidad para procesar información, generar contenidos y resolver tareas cada vez más complejas, ganan relevancia aquellas competencias eminentemente humanas que requieren criterio, comprensión profunda del contexto, inteligencia emocional e interacción con otras personas.

La capacidad de analizar y tomar decisiones, construir vínculos, encontrar soluciones creativas, adaptarse a escenarios cambiantes y aprender de manera continua se convierten así en diferenciales cada vez más importantes para fortalecer la empleabilidad.

Sobre esta realidad del mercado laboral, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que “la digitalización y la inteligencia artificial están transformando la manera en que trabajamos y las habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el mercado laboral”.

“Frente a este escenario, el desafío no pasa solamente por aprender a utilizar nuevas herramientas de tecnología, sino también por fortalecer aquellas capacidades que nos permiten aportar valor de una manera que la tecnología no puede replicar”, anexó.

Y recalcó que “el desarrollo de habilidades humanas, en combinación con las competencias digitales, será cada vez más importante, tanto para impulsar el upskilling y la empleabilidad de las personas, como para desarrollar el talento que la transformación de las organizaciones requiere”.

En base al análisis de los especialistas en gestión del talento de Randstad, estas son las siete habilidades laborales que la IA no va a reemplazar:

Pensamiento crítico

La IA puede procesar grandes volúmenes de información y generar respuestas en segundos, pero evaluar la calidad de esos resultados, identificar inconsistencias, interpretar el contexto y tomar decisiones adecuadas requiere criterio. El pensamiento crítico permite cuestionar la información disponible, contrastar fuentes y determinar cuándo un dato o una respuesta de la IA es válida y cuándo necesita ser revisada.

Empatía e inteligencia emocional

Comprender las emociones y necesidades de otras personas y responder de manera adecuada son capacidades especialmente relevantes en trabajos que involucran la gestión de equipos y colaboradores o la interacción con clientes, socios y proveedores. La empatía permite construir vínculos de confianza, manejar situaciones interpersonales y desenvolverse con sensibilidad frente a diferentes perspectivas y contextos.

Creatividad

La IA puede generar textos, imágenes, ideas y alternativas a partir de grandes volúmenes de información, pero la creatividad también implica formular preguntas nuevas, conectar conocimientos de diferentes ámbitos y encontrar soluciones originales frente a problemas que no tienen una respuesta predeterminada. La capacidad de explorar nuevas perspectivas y plantear caminos alternativos seguirá siendo el principal motor de la innovación en las organizaciones y sigue siendo un terreno en el que el talento humano se destaca por sobre la IA.

Comunicación

Transmitir ideas con claridad, escuchar activamente, adaptar los mensajes a distintos interlocutores y construir acuerdos siguen siendo competencias centrales en cualquier organización. En un contexto donde cada vez más tareas pueden automatizarse, la capacidad de conectar personas, facilitar conversaciones y transformar información en conceptos claros cobra un valor diferencial.

Adaptabilidad

Las herramientas, procesos y formas de trabajar están evolucionando continuamente, al igual que el contexto en el que las organizaciones se mueven, haciendo de la incertidumbre un elemento permanente, por lo que la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, asumir cambios sobre la marcha y aprender nuevas maneras de hacer las cosas se convierte en un factor clave para mantenerse empleable. Los profesionales flexibles y abiertos al aprendizaje están mejor preparados y cuentan con mayores recursos para desenvolverse en entornos de incertidumbre y cambio.

Colaboración

Aún con la creciente incorporación de IA, el trabajo sigue siendo cada vez más interdependiente y las organizaciones tienen estructuras más planas y matriciales y con dotaciones diversas, heterogéneas y distribuidas. En este escenario, las compañías necesitan integrar personas, tecnología y conocimientos diversos para alcanzar sus objetivos. Colaborar, negociar, compartir conocimiento, tender puentes y construir consensos son competencias fundamentales para el funcionamiento de los equipos de trabajo.

Aprendizaje continuo

En un mundo donde los conocimientos, las herramientas y las metodologías de trabajo evolucionan a un ritmo vertiginoso, la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida se convierte en una ventaja competitiva. No se trata solamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de desarrollar la curiosidad y la disposición necesarias para actualizar conocimientos, adquirir nuevas competencias y responder a las profundas transformaciones del mundo del trabajo que están acortando radicalmente la vida útil de los conocimientos y habilidades laborales.

“En un mercado laboral atravesado por la transformación digital, la automatización y el avance de la IA, el talento necesita desarrollar nuevas competencias digitales y, al mismo tiempo, fortalecer aquellas habilidades que les permiten aportar valor diferencial más allá de las tareas que pueden ser automatizadas. La capacidad para aprender, adaptarse y trabajar con la IA como aliada será cada vez más determinante, tanto para el desarrollo profesional, como para mantener y fortalecer la empleabilidad a futuro”, cerró Avila.