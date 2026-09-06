“Te batieron”: se metieron por los techos, la ataron y le robaron a una jueza en La Plata

Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N° 4 de La Plata, y su hijo, fueron víctimas de un violento asalto en su casa de calle 523 bis entre 2 y 3 de la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Tres delincuentes irrumpieron en el domicilio y los mantuvieron cautivos dentro de la propiedad durante más de una hora.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, alrededor de las 14.30 horas, cuando la magistrada se encontraba junto a su hijo de 24 años y se vieron sorprendido por los asaltantes.

Los delincuentes ingresaron a la propiedad a cara descubierta y dejaron saber que contaban con información previa sobre ella. “Te batieron, sabemos quién sos”, le espetaron.

Madre e hijo permanecieron juntos y reducidos, vigilados por uno de los delincuentes, mientras los otros dos revisaban los distintos ambientes y la planta alta de la casa.

#Policiales 🚨🏠 “Te batieron”: entraron por los techos, ataron y asaltaron a una jueza en La Plata



La jueza Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N° 4 de La Plata, y su hijo de 24 años vivieron más de una hora de terror dentro de su casa de Tolosa. Tres delincuentes… pic.twitter.com/dsIoIMmFS0 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 6, 2026

En un momento, los delincuentes le reclamaron joyas y objetos de oro y la magistrada se sinceró: “Me lo robaron en 2017”.

En medio de la tensión y los insultos, los amigos de lo ajeno se hicieron de un botín consistente en parte del sueldo de Greco, dólares y tres valijas cargadas con diferentes objetos.

En tanto, con el celular de la magistrada realizaron varias transferencias y también utilizaron sus tarjetas para compras online.

Antes de huir, los malhechores ataron a Greco y a su hijo para poder escapar sin imprevistos.