domingo 06 de septiembre de 2026 - Edición Nº4551

Policiales y Judiciales | 6 sep 2026

Inseguridad

“Te batieron”: se metieron por los techos, la ataron y le robaron a una jueza en La Plata

Los delincuentes sorprendieron a la magistrada Claudia Greco y a su hijo. Los mantuvieron cautivos más de una hora y se llevaron pesos, dólares y tres valijas cargadas con objetos de valor.

La huida, con un suculento botín.
TAGS: LA PLATA, ROBO, INSEGURIDAD, TOLOSA, CLAUDIA GRECO

Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N° 4 de La Plata, y su hijo, fueron víctimas de un violento asalto en su casa de calle 523 bis entre 2 y 3 de la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Tres delincuentes irrumpieron en el domicilio y los mantuvieron cautivos dentro de la propiedad durante más de una hora.

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, alrededor de las 14.30 horas, cuando la magistrada se encontraba junto a su hijo de 24 años y se vieron sorprendido por los asaltantes.

Los delincuentes ingresaron a la propiedad a cara descubierta y dejaron saber que contaban con información previa sobre ella. “Te batieron, sabemos quién sos”, le espetaron.

Madre e hijo permanecieron juntos y reducidos, vigilados por uno de los delincuentes, mientras los otros dos revisaban los distintos ambientes y la planta alta de la casa.

En un momento, los delincuentes le reclamaron joyas y objetos de oro y la magistrada se sinceró: “Me lo robaron en 2017”.

En medio de la tensión y los insultos, los amigos de lo ajeno se hicieron de un botín consistente en parte del sueldo de Greco, dólares y tres valijas cargadas con diferentes objetos.

En tanto, con el celular de la magistrada realizaron varias transferencias y también utilizaron sus tarjetas para compras online.

Antes de huir, los malhechores ataron a Greco y a su hijo para poder escapar sin imprevistos.

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