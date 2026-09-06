Alexisonfire celebra en Argentina el 20° aniversario de “Crisis”

Alexisonfire, la icónica banda canadiense, se encuentra celebrando los 20 años de su aclamado tercer disco titulado Crisis. El tour los traerá por segunda vez a la Argentina país el próximo martes 17 de noviembre donde tocarán el álbum en su totalidad seguido de un setlist que repasará el resto de su trayectoria en el Teatro Vorterix. Las entradas están a la venta vía Allaccess.

Crisis fue editado en agosto de 2006 y se convirtió en una de las obras más influyentes del género a nivel mundial, un sonido mucho más crudo que lograba capturar la esencia de sus shows.

El álbum encarnó una temática mucho más oscura que los discos anteriores de Alexisonfire, lo que el popular quinteto atribuyó a regresar a casa después de viajar por el mundo con una perspectiva renovada. La gravedad de Crisis se ve acentuada por su portada, que presenta las inquietantes fotografías de Erno Rossi de la región de Niágara durante la ventisca del 77, incluyendo una imagen de una víctima con las manos congeladas.

Billboard lo aclamó como “el mejor álbum de la banda hasta la fecha”, llevó a Alexisonfire a recorrer el mundo, embarcándolos en una gira mundial masiva de dos años donde encabezaron conciertos en Canadá (dos veces), Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Australia. Literalmente, catapultó a la banda a la fama, y su impacto se consolidó aún más cuando el disco entró en la lista de los 50 mejores álbumes del siglo XXI de Kerrang.

El video musical de “This Could Be Anywhere in the World” también ganó el premio a la Mejor Cinematografía en los MuchMusic Video Awards de 2007.

Vale reseñar que Alexisonfire surgió del underground del sur de Ontario, a finales de 2001, para convertirse en una de las bandas independientes más exitosas de Canadá.