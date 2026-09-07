Colapinto en Monza: volvió a sumar puntos y así quedó en el campeonato de F1

Franco Colapinto volvió a terminar entre los diez mejores. El piloto argentino cerró el Gran Premio de Italia en el noveno puesto y sumó dos puntos para Alpine, en una carrera disputada este domingo en el histórico circuito de Monza.

El pilarense partió desde la séptima posición, una ubicación que había conseguido después de una clasificación muy positiva para la escudería francesa. Aunque durante la carrera no pudo conservar ese lugar, consiguió mantenerse en zona de puntos y completar las 53 vueltas.

Con el resultado de este domingo, Colapinto llegó a 21 puntos en el campeonato de pilotos y ocupa el duodécimo lugar de la clasificación. Por delante suyo aparece su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó séptimo en Monza y alcanzó las 41 unidades.

Alpine sumó fuerte en Monza

El resultado de sus dos pilotos le permitió a Alpine llevarse ocho puntos del Gran Premio de Italia. La escudería francesa acumula ahora 62 unidades y se mantiene sexta en el campeonato de constructores.

La pelea por esa posición sigue teniendo como principal rival a Racing Bulls, que suma 75 puntos. La diferencia entre ambos equipos es de apenas 13 unidades, por lo que cada carrera puede modificar el panorama.

Para Colapinto, el noveno puesto representa además una nueva oportunidad de demostrar que puede pelear regularmente por los puntos cuando el Alpine responde.

Antonelli festejó en casa

El gran protagonista de la jornada fue Kimi Antonelli. El italiano consiguió una victoria espectacular con Mercedes y se quedó con el Gran Premio de su país después de largar desde el fondo de la grilla.

George Russell terminó segundo y Max Verstappen completó el podio. Con este resultado, Antonelli amplió todavía más su ventaja en la pelea por el campeonato.

El italiano lidera ahora con 267 puntos, seguido por Russell con 201 y Lewis Hamilton con 191.

Así está Colapinto en el campeonato

Con los dos puntos conseguidos en Monza, el argentino quedó 12° con 21 unidades. Su temporada también incluye sus mejores resultados en la Fórmula 1: sexto en Canadá y séptimo en Miami.

El objetivo ahora será mantener esta regularidad en las próximas fechas y seguir sumando para Alpine. La escudería necesita recortar la distancia con Racing Bulls y cada punto puede terminar siendo clave en la pelea por el quinto puesto de constructores.

Monza dejó otra buena noticia para Colapinto: volvió a sumar, Alpine también y la pelea en la zona media de la F1 está más caliente que nunca.