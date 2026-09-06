“Éramos tan flacos”: la lucha universitaria de La Plata, en VHS

Tras un exitoso recorrido por festivales, el 24 de septiembre llega a las salas Éramos tan flacos, un documental de Carlos Castro.

Mitad de la década del 90 en la ciudad estudiantil de La Plata, un joven registra con una cámara VHS. Es el contexto de confrontación de los estudiantes con el gobierno por la aplicación de la Ley de Educación Superior y el comienzo de una militancia universitaria que resiste las políticas que pregonan el fin de la historia.



“La película apareció cuando en la pandemia comencé a digitalizar las cintas que había grabado hacía casi 30 años. Allí comenzó un ejercicio de introspección que se fue configurando en un primer guion”, revela el guionista y director.

Y completa: “La idea era reconstruir los años 90 y el movimiento estudiantil. Las diferentes tribus en una ciudad como La Plata, donde la Universidad se referencia como un centro gravitacional muy importante”.

El director

Carlos Castro es director, guionista y productor de cine documental. Entre sus trabajos para cine se destacan Operación Chocolate (2022), Regreso a Coronel Vallejos (2018), Jauretche en Pantalones Cortos (2015), Alicia y John... (2009), Gelbard La Historia Secreta del Último Burgués Nacional (2006), entre otros. Fue guionista en la animación Eva de la Argentina de María Seoane y en el film En cumplimiento del deber de Jorge Gaggero.

Su última producción Éramos tan flacos estrenada este año en el 22 Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián, fue reconocida por la RAFNA como mejor documental argentino.

Ha realizado las series Bizarros, crónicas de coraje y patriotismo y Un loco deseo de belleza, la traición de Manuel Puig, reconocida con el Premio Cóndor de Planta a mejor Serie documental 2023, ambas para Canal Encuentro Argentina. Ha realizado producciones para Canal 9, Canal á, TV Pública, para RAI y CGTN. Es miembro de la Asociación Argentina de Documentalistas ADN y docente.