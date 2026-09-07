No le cargaron gas, discutió con el playero y apuñaló a padre e hijo en una estación de servicio de Recoleta

Un sujeto de 36 años terminó detenido luego de atacar con un cuchillo a padre e hijo, quienes habían intervenido para frenar una pelea con un empleado de una estación de servicio del barrio porteño de Recoleta. La discusión se originó porque el playero se negó a despacharle GNC porque no tenía la oblea correspondiente.

El episodio ocurrió pasadas las 20 horas de este domingo en la esquina de Paraguay y Montevideo, cuando el acusado comenzó a discutir con un playero y lo amenazó con un cuchillo. Luego de alejarse unos metros en su auto, regresó al lugar y volvió a enfrentarse con el empleado.

La situación escaló cuando un hombre de 61 años y su hijo, de 28, intentaron intervenir para separar a los protagonistas y se llevaron la peor parte.

#Policiales ⛽😱 No le cargaron gas, discutió con el playero y apuñaló a dos clientes en Recoleta



Un violento episodio se registró en una estación de servicio porteña: un hombre de 36 años fue detenido después de atacar con un cuchillo a dos clientes que habían intervenido para… pic.twitter.com/qnvlpybXRO — ANDigital (@ANDigitalOK) September 7, 2026

De acuerdo al relato de un testigo, el agresor quería golpear al playero y reaccionó contra quienes intentaron detenerlo. En ese momento, sacó un cuchillo tipo “tramontina” y atacó a ambos hombres, que se encontraban en la zona de los surtidores y los hirió superficialmente.

Como consecuencia del ataque, el joven recibió una puñalada en el cuello y su padre fue herido en la pierna izquierda. Tras la agresión, el acusado intentó descartar el arma en un cesto de residuos ubicado en la isla de surtidores, pero los investigadores lograron secuestrarla. Mientras tanto, desde la estación de servicio dieron aviso al 911 por la violenta situación.

Personal de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y detuvo al sospechoso, mientras una ambulancia del SAME asistía a los dos heridos, quienes se encuentran fuera de peligro.