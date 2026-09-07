Pullaro llamó a construir “un modelo productivo e industrializado”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, subrayó que de cara al año venidero “hay que construir un modelo productivo e industrializado”, al tiempo que afirmó que “el kirchnerismo no tiene ninguna chance de volver a gobernar la Argentina”.

“Es un modelo agotado, va de suyo, porque un populismo asociado a la corrupción extrema no vuelve nunca más al país”, pero “lo que sí hace falta es construir un modelo productivo e industrializado que baje impuestos, que contenga el gasto público y la inflación, pero que también invierta para generar desarrollo y empleo que impacte positivamente en las familias”, contrastó.

“Eso es lo que tiene que venir, y es lo que el Gobierno nacional aún no está haciendo. Hoy tienen una mirada enfocada prioritariamente en las finanzas del Estado: intentan contener el gasto para no emitir y frenar la inflación, y compran dólares para pagar compromisos internacionales. Hasta ahí llegan. La sociedad está haciendo un esfuerzo inmenso para mantener a flote la situación actual”, acotó el titular de la Casa Gris en declaraciones a Perfil.

En igual tenor, resaltó que “hoy la idea fuerza de la sociedad es no volver atrás. Pasó con (Sergio) Massa y con (Mauricio) Macri en las elecciones anteriores: el deterioro de imagen no siempre se traduce linealmente en una mala performance electoral, porque votás a futuro, pero también por contraposición a la alternativa que tenés enfrente”.

“Y en Santa Fe es muy claro: lo que se pide es no volver al populismo corrupto, que le hizo mucho daño al país y a las provincias. Lo que tiene que venir es equilibrio fiscal con crecimiento económico. Y para eso hay diferentes recetas”, puntualizó Pullaro.

Asimismo, puso de relieve que “nosotros creemos que los nuevos motores de la economía —energía y minería— tienen que apostar al desarrollo de la infraestructura, lo que potenciará la economía del conocimiento y, fundamentalmente, a la industria”.

Finalmente, indicó que “el Gobierno nacional logró estabilizar la economía y cree mucho en los nuevos motores, pero falta una mirada más fina sobre lo que sucede en el interior. De todos modos, la estabilización nos permitió un montón de cosas que con alta inflación y gasto público desbordado hubieran sido imposibles”.

“Claramente no son el mismo gobierno que hace un año, cuando solo estaban centrados en el equilibrio fiscal, la minería y el petróleo. Creo que Argentina no se va a hundir; de a poco va a empezar a salir. El problema de la falta de dólares dejó de ser un drama gracias a la minería y la energía, siempre y cuando no vuelva el populismo a derrochar y robarse los recursos”, cerró.