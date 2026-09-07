PASO 2027: se viene otro Cafiero/Menem en la superstición del peronismo

Por Jorge Asís (*)

Como en el 88

La interna civilizada que se viene, en las PASO que el Peronista Originario Diego Santilli no puede cancelar, es entre Axel, el Gótico, y Sergio, el Profesional, en plena edad del poder.

Habrá otros apuntados como el federal Sergio Uñac, el Disruptivo Normal, de San Juan, y si se atreve Gerardo Zamora, el Ambidiestro (o Jorge Brito, que deambula, como el Fenicio Daniel Hadad).

La pugna entre Axel y Sergio invoca invariablemente a la confrontación histórica de 1988 entre el gobernador Antonio Cafiero, propietario del peronismo, y el gobernador Carlos Menem. Cuando los partidos financiaban las fatigantes internas y las PASO no existían.

La eventual batalla amigable entre los bonaerenses importa también por la elección clave en la Provincia del Pecado que tiene una manada de pretendientes.

Minigobernadores que gastaron la reelección permitida se promueven para gobernar. Aunque nunca se registró un minigobernador que se mudara mecánicamente hacia La Plata. Como ningún héroe provincial pudo desplazarse desde La Plata hacia la residencia de Olivos.

Camina el ministro Gabriel Katopodis, Kato el griego, hasta Jorge Ferraresi, el Patria de Avellaneda, o el experimentado Julio Alak, el Paisano de las diagonales.

Alcahuetería e ingratitud

En los años pares el peronismo discute liderazgo.

En los años impares se demuestra quiénes son los ganadores para conducir y los perdedores ejemplares que se resignan a la lateralidad de acompañar.

Saben que lo que nunca pueden es dividirse.

La fragmentación de 2013 generada por Sergio facilitó el desembarco en el poder en 2015 de Mauricio, el Ángel Exterminador.

Pero el exterminio del Ángel se diluyó piadosamente en 2019 por el regreso de Sergio, el hijo “vencido, a la casita de la Doctora”, para construir la alianza que signó el regreso al poder con Alberto, el Poeta Impopular, por la gloria ínfima de un tuit.

Axel detesta que se lo reduzca a la magnitud de Alberto.

Sabe que es una creación disruptiva de la Doctora que ahora enfrenta.

Sabe también que se expone al tratamiento frío que se le suele dispensar al ingrato.

Para el poeta Julián Centeya “la ingratitud es peor que la alcahuetería”.

Y Axel acumula suficientes malentendidos meritorios como para ser gastado por la señora Mayra Mendoza, Flor Robada, aunque con expresa autorización de Máximo, el Hijo Bi-presidencial, titular de La (Agencia de Colocaciones) Cámpora.

Ante la floja performance electoral de Axel en las legislativas de 2021, Máximo (con aval de la Doctora) impulsó el desembarco del caudillo Martín Insaurralde, el Jéssico, como Premier.

Cuesta probar que con la designación a Axel le intervinieron la provincia de costado. Es el origen de las diferencias con la Doctora y explica hasta las gastadas de Mayra “por no visitarla en su celda domiciliaria”.

Para atenuar la sensación de ingratitud, Axel confirma que estuvo de visita en el segundo piso de San José. Abundan los textos de la visita de 2025, pero sin mencionar la intervención de 2021.

Factor Larroque

Otro factor que agudiza las distancias entre Axel y la Agencia es Andrés Larroque, el Jilguero que pierde en la puja interna con Eduardo de Pedro, el Wado, y abandona la Agencia hegemónica de Colocaciones para cerrar con Axel, desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Junto a Carlos Bianco, el Jilguero es de los primeros dirigentes en apoyar a Axel para ser el próximo presidente.

A los efectos de fortalecerlo el Jilguero crea aparte su Agencia personal, Derecho al Futuro, título que expresa la fundamentación de Axel que nunca procuró emanciparse. Intenta ser reconocido como un “jefe” gravitante de la Provincia del Pecado.

Votos cautivos

Ahora persiste la alianza entre la Agencia de Colocaciones, la Doctora y el Frente Renovador.

Trasciende aparte que Axel carece de votos propios. Pertenecen, en el fondo, al cautiverio de la Doctora.

Se explica entonces que cueste interpretar al axelismo separado de la euforia kirchnerista.

Además, Axel ni siquiera conoció a Néstor, El Furia.

Desembarcó en la pasión laboral del kirchnerismo a través de Mariano Recalde, El Junior, compañero del Nacional Buenos Aires que se encontraba al comando de Aerolíneas.

Canciones nuevas

Sólo en años pares los peronistas estudiados que se jactan de ser imprevisibles se burlan entre ellos.

Como se burlaron de Axel los alentados muchachos cincuentones de La Agencia.

La Doctora instaló a Axel para animarlo a gobernar y diplomarlo como especialista en la problemática divisoria que legitima los enfrentamientos del peronismo.

La ideología de las cajas que marcan el ritmo de las internas.

Pero se produjo paulatinamente la transformación cultural.

Los minigobernadores que Axel debía auditar lo generaron de pronto como líder presidenciable.

Mientras se fortalecía entre las cajas hasta conocerlas de memoria, no permitió que ningún axelista avance por el costado de las contraprestaciones.

La transparencia de Axel mantiene el sentido contradictorio del oxímoron.

Consagra la decencia entre la montaña de pecadores.

Axel es transparente pero no es botón. No denuncia a nadie.

Lo suyo se agota en el reclamo de las “canciones nuevas”.

Metafórica manera de señalar que las canciones viejas se encuentran, en efecto, agotadas.

Final con tobillera

Al cierre del despacho, Máximo está predestinado a ser en 2031 el tercer presidente de la dinastía Kirchner.

Ahora propone la táctica ingeniosa de nominar a la prisionera domiciliaria como candidata a la presidencia, aunque luzca la tobillera degradante.

Paga culpas por la concepción recaudatoria del poder que portaba Néstor, el Furia, “Compañero de Vida” que en 2007 cometió el imperdonable error de no reelegir y ceder la herencia del poder como bien ganancial a la Doctora, con la idea de retomarlo en 2011. Sin tener en cuenta la osada impertinencia de la muerte que iba a sorprenderlo una mañana diáfana, en el sur, octubre de 2010.



(*) Periodista y escritor