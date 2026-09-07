Mercedes ya saborea su gran Fiesta Nacional del Salame Quintero

Artistas consagrados como Los Palmeras, Antonio Ríos y Los Fronterizos; un predio impecable; un abanico enorme de puestos y productos y actividades para toda la familia. De este modo, ya está casi todo listo para que Mercedes viva su gran Fiesta Nacional del Salame Quintero, la número 51 de su historia, en el Parque Municipal Independencia, el 11, 12 y 13 de septiembre.

“Las fiestas no solamente representan un espacio de encuentro sino que, sobre todo, son una enorme oportunidad para generar trabajo, dinamizar nuestra economía y fomentar el espíritu comunitario con que se organizan”, dijo el intendente Juan Ignacio Ustarroz.



“Históricamente, la Fiesta Nacional del Salame Quintero es nuestra celebración más convocante, así que esperamos a miles de visitantes en el Parque Municipal Independencia, además de la habitual presencia de nuestros vecinos y vecinas”, agregó el alcalde.

Asimismo, destacó que “es una gran ocasión para profundizar el perfil turístico de nuestra ciudad y fortalecer la difusión de un producto que es nuestro emblema. Estamos convencidos de que será un éxito”.



Ustarroz también resaltó la articulación entre el sector público y el privado, el trabajo en comunidad y la dedicación de todos los sectores “para lograr la mejor fiesta posible”.

Solidaridad

Este año, como sucede habitualmente, los estacionamientos y las cantinas funcionarán a beneficio de distintas instituciones que fueron sorteadas.



Al frente de las cantinas estarán los clubes Estudiantes, Quilmes, Mercedes Rugby Club, Mercedes y Defensores (estos dos últimos, solamente bebidas). Y a cargo de los espacios de estacionamiento estarán los Bomberos Voluntarios, Unión, Quilmes y Los Carteros.

Una tradición

La Fiesta Nacional del Salame Quintero se transformó uno de los atractivos más grandes de la provincia de Buenos Aires, con una trascendencia que año a año convoca a miles de turistas y ubicó a Mercedes definitivamente en el mapa del turismo regional. Este 2026 tendrá grandes artistas sobre el escenario y el predio volverá a crecer en espacios y novedades.



En 2025, la fiesta se consolidó como un motor clave para la economía local y la generación de empleo. En su 50° aniversario la celebración generó un impacto económico estimado en 370 millones de pesos, movilizando de manera directa la mano de obra de 290 trabajadores y miembros de cooperativas, más de 35 agrupaciones artísticas locales y 319 puestos de expositores —entre elaboradores de salame, gastronómicos, artesanos y comerciantes—.



También se llenaron los hoteles y se multiplicó la demanda en el sector de alquileres temporales por plataforma por la llegada de más de 26 mil visitantes, dinamizando el consumo y fortaleciendo el entramado productivo y laboral de la región.

Artistas y entradas

La oferta cultural estará encabezada por la banda santafesina de cumbia Los Palmeras, que será el show central del sábado 12. El cantante Antonio Ríos se presentará un día antes, el viernes 11; y el cierre del domingo estará a cargo del histórico grupo folclórico Los Fronterizos. La grilla completa será también representativa del talento de los artistas locales.





Las entradas, mientras tanto, ya están a la venta online (fiestadelsalame.mercedes.gob.ar) con estos precios: válida para cualquier día, $ 6.000; promoción 4x3, $ 18.000.



Venta en puerta: viernes 11, gratis; sábado 12, $ 10.000; domingo 13, $ 8.000; Jubilados, $ 5.000; personas con CUD, gratis. Estacionamiento: autos, $ 4.000; colectivos, $ 10.000.