“El circuito más lindo de Argentina”: avanzan las obras en el Autódromo Fangio de Balcarce

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, visitó Balcarce, donde junto al intendente Esteban Reino y el concejal del Frente Renovador Andrés Lombardini recorrió el Autódromo Juan Manuel Fangio y avanzó en una agenda de trabajo vinculada a la seguridad vial, la educación y el turismo.

Durante la recorrida, Marinucci puso en valor los trabajos que se llevan adelante para recuperar uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino y destacó la articulación entre la Provincia y el Municipio para concretar el proyecto.

“El esfuerzo de poner recursos para hacer realidad un sueño que hoy estamos a pocos días de ver, demuestra que la relación entre Provincia y Municipio y el trabajo articulado siempre dan buenos frutos”, afirmó el titular de la cartera de Transporte.

En ese sentido, el intendente Reino destacó el acompañamiento del Gobierno bonaerense para avanzar con la puesta en valor del circuito. “Gracias al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires esto se pudo hacer. Es una obra enorme”, ponderó.

“Es el circuito más lindo de nuestro país y genera mucha emoción. Cuando el Estado construye políticas públicas para la gente se ven los resultados”, agregó Marinucci.

La agenda continuó en el Museo Fangio, donde las autoridades realizaron una recorrida por el espacio que preserva la historia y el legado de Juan Manuel Fangio y participaron del descubrimiento de una placa.

El legado de Fangio también es un mensaje para las nuevas generaciones.



Visitamos el Museo Juan Manuel Fangio en Balcarce, un lugar que guarda una parte enorme de la historia del automovilismo argentino y, sobre todo, los valores de uno de nuestros máximos referentes en el… pic.twitter.com/qZ8ppdwaJm — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) September 5, 2026

Allí, Marinucci y las autoridades de la Fundación avanzaron en la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas para llevar programas de educación vial a las escuelas y profundizar la concientización sobre la seguridad en calles y rutas.

“La importancia de generar acciones articuladas con la Fundación para potenciar los programas de educación vial en las escuelas y promover una mayor concientización sobre la seguridad en las calles y rutas”, puntualizó el ministro.

En el marco de la visita también se entregaron 15 bicicletas para fortalecer las actividades vinculadas a la institución y potenciar su relación con el turismo local.

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Fangio, Mauricio Nigro, valoró la posibilidad de profundizar ese vínculo: “Hemos intercambiado ideas, con la búsqueda de sumar y compartir el aura de Juan Manuel Fangio, abrir las puertas, conocernos y trabajar juntos en algo que sirva al conjunto de la sociedad”.

Encuentro del Frente Renovador

Como parte de su agenda en Balcarce, Marinucci mantuvo además un encuentro con dirigentes y referentes del Frente Renovador de distintos distritos de la región.

Compartimos un desayuno con compañeros y compañeras del Frente Renovador de Balcarce, en un encuentro que nos permitió conversar y seguir fortaleciendo el trabajo político en el distrito.



Creo profundamente en estos espacios de encuentro, en intercambiar experiencias con quienes… pic.twitter.com/bXy4rn5mfW — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) September 4, 2026

De la jornada participaron la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Marcela Passo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoó; el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Patricio D'Angelo; y el director provincial Jorge Orzali.

También estuvieron presentes el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; el concejal del Frente Renovador de Balcarce, Andrés Lombardini; y dirigentes del FR de Balcarce, Rauch, Monte, San Miguel y distintos puntos de la región.