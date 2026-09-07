Colecta Más por Menos 2026: cómo colaborar con la campaña solidaria en toda la Argentina

Una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos vuelve a convocar a los argentinos a tender puentes y acompañar a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. La campaña se desarrolla del 1 al 13 de septiembre, con su momento central previsto para el sábado 12 y domingo 13 en parroquias, capillas y comunidades de todo el país.

Organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal Argentina, la iniciativa lleva este año el lema “Compartir con alegría, esperanza de muchos” y renueva una tarea solidaria que cuenta con más de medio siglo de historia.

El objetivo de Más por Menos es sencillo pero ambicioso: vincular la colaboración de quienes tienen la posibilidad de aportar con las necesidades concretas de comunidades que requieren acompañamiento, especialmente en las regiones más postergadas del interior del país.

De la donación a proyectos concretos

Los fondos recaudados permiten sostener iniciativas de promoción humana, social y pastoral en distintos puntos de la Argentina. La ayuda alcanza a comedores infantiles y populares, proyectos de construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños, residencias para adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de artes y oficios.

De esta manera, cada aporte pasa a formar parte de proyectos que buscan dar respuesta a necesidades inmediatas, pero también generar oportunidades que puedan sostenerse en el tiempo.

La dimensión territorial es uno de los rasgos distintivos de la colecta. La campaña permite que los recursos lleguen a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos y acompañen iniciativas surgidas desde las propias realidades locales.

Dos semanas para multiplicar la solidaridad

Aunque las donaciones pueden realizarse durante todo el año, estas dos semanas representan el período de mayor convocatoria y visibilidad de Más por Menos. El 12 y 13 de septiembre, las parroquias, capillas y comunidades de todo el país tendrán un papel central en la recepción de las colaboraciones.

También es posible aportar mediante transferencia o depósito bancario, código QR, tarjetas de crédito o débito y en las sucursales de Pago Fácil de todo el país. Para conocer las alternativas disponibles y colaborar con la Colecta Nacional Más por Menos, se puede ingresar al sitio oficial.

La iniciativa también pone a disposición de la comunidad información sobre el destino de los fondos recaudados y su rendición de cuentas.

En un contexto en el que numerosas familias y comunidades enfrentan dificultades económicas y sociales, la campaña vuelve a poner en primer plano el valor de una solidaridad capaz de convertirse en acciones concretas.

Porque detrás de cada colaboración puede haber un comedor que continúa funcionando, una vivienda que se repara, un proyecto de trabajo que comienza o una comunidad que encuentra nuevas herramientas para salir adelante.

Lo que das multiplica solidaridad...