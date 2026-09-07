Plenario kicillofista en Saladillo: “No hay Argentina posible sin el campo, sin la industria y sin sueños colectivos”

El Movimiento Derecho al Futuro desembarcó en la localidad de Saladillo para un nuevo multitudinario Plenario, esta vez en la Séptima Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Allí, uno de los referentes del espacio, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, afirmó que “vinimos a escuchar, a pensar juntos y aprender de nuestras vecinas y vecinos, que atraviesan una crisis económica y social muy muy fuerte”.

Compañeras y compañeros de Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez, General Alvear y Tapalqué, nos reunimos para hacer lo que creemos que la política nunca debe dejar de hacer: caminar, escuchar y construir junto a nuestro pueblo. pic.twitter.com/ETz2OvFGTM — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 5, 2026

Representantes de las comunidades de los ocho distritos de la sección se hicieron presentes: Olavarría, Azul, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez, General Alvear y Tapalqué, que junto a dirigentes y militantes expresaron las diversas dificultades que acechan al interior agrícola, ganadero e industrial de la provincia.

El encuentro contó con una destacada participación de mujeres, y la situación que enfrentan las y los jóvenes fue uno de los temas que marcaron la actividad. Al respecto, Fernando Espinoza sostuvo que “hay mucha preocupación por las juventudes que ya no pueden ir a la universidad porque el Gobierno nacional recortó el 50 % del presupuesto, y ya no tienen becas para poder seguir con sus estudios”.

“Otra gran problemática de la juventud es que no consiguen trabajo. El 40 % de los jóvenes menores de 25 años no tiene empleo en esta región de la provincia”, anexó el alcalde matancero, para luego advertir que “en cuanto a la salud mental, hay una gran cantidad, desgraciadamente, de suicidios y problemas de depresión. Hay mucha desesperanza en los jóvenes que no ven posibilidades de un futuro mejor”.

Acto seguido, expuso que “la realidad agrícola y ganadera, pero también la industria de la zona atraviesan serios problemas. En Olavarría hay más de 2000 nuevos desocupados debido a la crisis de las cementeras y las canteras. La industria del calzado y la industria textil prácticamente desaparecieron en la región y hubo más de 700 despidos en el último tiempo”.

“La misma situación atraviesa la planta de Fabricaciones Militares en Azul, FANAZUL, que el Gobierno de Milei quiere privatizar”, acotó Espinoza.

🇦🇷🏭 No hay Argentina posible sin el campo, sin la industria y sin sueños colectivos.



Estuve en Saladillo, junto a vecinas, vecinos, productores, trabajadores, jóvenes, dirigentes y militantes de los 8 distritos de la Séptima Sección Electoral. pic.twitter.com/v59LHUV560 — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 6, 2026

Al cierre del Plenario, Fernando Espinoza describió una grave realidad de las familias de la Séptima: “El 50 % de las vecinas y vecinos están endeudados. El 41 %, menores de 35 años, están en mora y el 34 % menores de 25 años también”.

“Nos llevamos la fuerza y la esperanza de los pequeños y medianos productores, de las PyMEs, de los docentes, de los médicos, de toda la comunidad de la región que quieren una Argentina distinta. No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria, no hay Argentina posible sin solidaridad y sin sueños colectivos”, exclamó.

Y sentenció: “Acá, en el interior profundo de nuestra querida provincia, se escuchó muy fuerte que el futuro es con las juventudes como protagonistas, es unidos y es con Axel Kicillof. Hay esperanza de una nueva Argentina y va a ser con Axel presidente”.

