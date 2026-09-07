La mitad de la población “sufre” el plan económico de Javier Milei

La última encuesta de Giacobbe & Asociados marca la consolidación en la caída en la imagen del presidente Javier Milei, además de un persistente rechazo al modelo económico llevado adelante por La Libertad Avanza.

El jefe de Estado tiene un 55,7 de respuestas negativas en cuanto a su imagen, siendo 36,1 % la percepción positiva y un 6,1 % regular.

De todas maneras, en niveles de rechazo lo supera su vice, Victoria Villarruel (60,4 %); el líder PRO, Mauricio Macri (58,7 %) y la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (55,6 %), aunque al tope de imagen negativa se encuentra el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner (65,8 %).

En cuanto al rumbo de la economía, el 48,9 % cree que está empeorando y lo sufre en carne propia; apenas un 28,5 % considera que “está mejorando” y lo está sintiendo; el 9,5 % sostiene que está empeorando pero no lo sufre.

Ante la consulta del plan de Javier Milei, el 47,8 % evalúa que está equivocado y “la gente sufre sin sentido”, mientras que el 22,4 % insiste con “aguantar el ajuste” en pos de un “futuro mejor” y un 16,8 % dice que no el ajuste no es tan grande y “vamos bien”.

