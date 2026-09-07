Poser se prepara para su show debut en el Strummer Bar de Palermo

Poser presenta “Conejo Blanco”, una canción que refleja las diferentes influencias de la banda. Desde el pop de los 80 hasta el metal industrial. Con un groove muy bolichero denso y con guitarras distorsionadas es una canción que podría sonar en una fiesta y poner a bailar a todo el mundo o en un recital, al mejor estilo de la banda.

El Conejo Blanco se utiliza tanto en rituales satánicos como en caricaturas infantiles, mientras que en la literatura refleja la obsesión por el tiempo, la prisa de la vida adulta y el impulso de seguir la intuición hacia lo desconocido. En la cultura digital simboliza un giro drástico o el momento en que un cambio inevitable te alcanza.

El show debut está previsto para el sábado 17 de octubre, a las 20 horas, en el Strummer Bar de Palermo (Godoy Cruz 1731), con entradas en venta por sistema TicketHoy.

Poser es una banda argentina de rock formada a fines de 2024. Sus integrantes nacidos en los años 80 han sido influenciados por distintos géneros musicales principalmente el punk, grunge, pop y metal.

Artistas de la vieja escuela pero que aman los avances de la modernidad sin excederse. Apasionados por el cine, principalmente las películas de terror, queda a la vista en sus videoclips.

Un “Poser” es una persona que aparenta o simula ser algo que realmente no es. Lejos de ser eso, la banda se ríe de ellos mismos y de ese tipo de mentalidades que buscan siempre etiquetar la música prejuzgando todo el tiempo. No se atan a ningún tipo de moda y lo único que buscan es plasmar canciones que representan su propia actualidad.

Toda su música es compuesta, interpretada, grabada y mezclada por ellos mismos.