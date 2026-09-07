Marcha al Congreso: “La emergencia en discapacidad no terminó”

De cara a la sesión especial convocada para este miércoles 9 de septiembre en la Cámara de Diputados de la Nación, organizaciones, personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores se concentrarán para reclamar que el Congreso avance con el tratamiento de la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Vale consignar que el proyecto de prórroga —Expediente 4018-D-2026— fue presentado con el acompañamiento de diputadas y diputados de distintos bloques.

📢 Este miércoles 9 de septiembre, llenemos el Congreso



La Emergencia en Discapacidad sigue vigente y necesitamos que se prorrogue la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027.



📍 Congreso de la Nación

🕚 De 11 a 13 h



👉 Gacetilla de prensa: https://t.co/wVZtYJdjZI pic.twitter.com/G3rfNAoEGN — Foro Permanente Discapacidad (@PermanenteForo) September 7, 2026

“Es fundamental que el Congreso dé una respuesta frente a una emergencia que continúa materialmente y que sigue afectando a las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones prestadoras y quienes trabajan en el sector”, expresaron los referentes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, dieron cuenta que “la emergencia no terminó” y “el Congreso tiene que avanzar”.