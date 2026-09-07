Política | 7 sep 2026
ANSes
Más de $ 200 millones por mes se van en jubilaciones de privilegio: ¿Quiénes la cobran?
El abultado monto que sale de las arcas del Estado contempla pagos a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y a la hija de un exmandatario de facto.
Entre jubilaciones y pensiones de privilegio, el Estado nacional destinó en julio más de 200 millones de pesos al pago de 11 asignaciones vitalicias de expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios.
Abonados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), hay diferencias significativas entre los montos que reciben los beneficiarios, entre quienes se encuentran viudas de exmandatarios e incluso la hija de un expresidente.
El dato surge de un informe del diario Clarín citado por Noticias Argentinas, que indica que el desembolso mensual asciende exactamente a $ 203.835.765,06, mientras que los montos individuales se ubican entre los $ 12 millones y los $ 26 millones brutos mensuales.
El monto mayor es el que percibe el expresidente Alberto Fernández, con más de $ 26 millones (el 30 % lo destina al pago de la cuota alimentaria de Francisco, el hijo que tiene con Fabiola Yañez).
Los 11 titulares
- Alberto Fernández: $ 26.092.447
- Mauricio Macri: $ 25.043.153,46
- Adolfo Rodríguez Saá: $ 23.999.253,02
- Zulema Yoma: $ 20.618.733,63
- Gabriela Michetti: $ 18.192.138,24
- Julio Cobos: $ 17.999.446,65
- Inés Pertiné: $ 17.561.990,73
- Beatriz Nelly Andrés (viuda del expresidente de facto Roberto Levingston): $ 16.214.248,39
- María Estela Martínez de Perón: $ 12.936.493,68
- Amalia Carmen Guido (hija del expresidente José María Guido): $ 12.691.238,04
- Daniel Scioli: $ 12.486.621,66.