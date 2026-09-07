Más de $ 200 millones por mes se van en jubilaciones de privilegio: ¿Quiénes la cobran?

Entre jubilaciones y pensiones de privilegio, el Estado nacional destinó en julio más de 200 millones de pesos al pago de 11 asignaciones vitalicias de expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios.

Abonados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), hay diferencias significativas entre los montos que reciben los beneficiarios, entre quienes se encuentran viudas de exmandatarios e incluso la hija de un expresidente.

El dato surge de un informe del diario Clarín citado por Noticias Argentinas, que indica que el desembolso mensual asciende exactamente a $ 203.835.765,06, mientras que los montos individuales se ubican entre los $ 12 millones y los $ 26 millones brutos mensuales.

El monto mayor es el que percibe el expresidente Alberto Fernández, con más de $ 26 millones (el 30 % lo destina al pago de la cuota alimentaria de Francisco, el hijo que tiene con Fabiola Yañez).

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