Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: fue internada por bronquitis

La conductora Mirtha Legrand fue internada de manera preventiva este lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro de bronquitis. La diva de los almuerzos, de 99 años, ingresó por recomendación de su médico de cabecera para permanecer bajo observación clínica y someterse a estudios de control, luego de haber presentado una gripe que la obligó a suspender la grabación de su programa el pasado viernes.

Qué dice el parte médico del Sanatorio Mater Dei

El centro de salud emitió el primer comunicado oficial sobre la salud de la animadora, firmado por su director médico, el Dr. Enrique Echagüe: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

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Desde la institución médica indicaron además que, de no mediar cambios imprevistos o complicaciones en su evolución, el próximo informe oficial se dará a conocer el día miércoles.

Sin fiebre y en contacto permanente con su familia

Fuentes cercanas a la familia confirmaron que la conductora se encuentra sin registros febriles, de muy buen ánimo y comunicándose activamente por teléfono con sus allegados desde la habitación común.

#Alerta 🙏🚨 Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada por un cuadro de bronquitis



Mirtha Legrand, de 99 años, fue internada preventivamente este lunes en el Sanatorio Mater Dei por recomendación de su médico. La conductora atraviesa un cuadro respiratorio bronquial y… pic.twitter.com/nJhZCzCEbA — ANDigital (@ANDigitalOK) September 7, 2026

Su hija, Marcela Tinayre, dialogó con la prensa para transmitir tranquilidad a los seguidores de la diva: "Es un control más que atraviesa mi mamá", señaló. Por su parte, la familia agradeció públicamente todas las muestras de afecto y el respeto brindado por el público.

Ante la ausencia de la diva durante el último fin de semana en la pantalla de eltrece, su nieta Juana Viale fue la encargada de ponerse al frente de la conducción de la clásica "mesaza".